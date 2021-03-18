Решение о дате внеочередных выборов «будет оглашено сегодня-завтра» - Петросян

«Сегодня-завтра уже, думаю, будет оглашено решение в связи с датой», - сказал Петросян.

На вопрос Радио Азатутюн, связано ли это решение со встречей Царукян-Пашинян, министр ответил: «Я не могу комментировать, но в течение одного-двух дней у нас будет [решение]».

Он подчеркнул, что выход из политического кризиса в стране они видят исключительно посредством внеочередных выборов.

Отметим, что сегодня премьер-министр Никол Пашинян встретится с лидером оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. На последнем митинге Пашинян заявил, что в случае согласия парламентских сил власть готова пойти на досрочные выборы.