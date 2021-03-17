Решение о въезде иностранцев в Карабах принимается совместно с российскими миротворцами - Бабаян

«Сейчас российская миротворческая миссия обеспечивает безопасность в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Люди ведь могут приезжать, если въезд свободный, он никак не контролируется. Грубо говоря, я говорю о самом крайнем случае, если будут совершены какие-то теракты, для этого вводится новая система, она сейчас находится в процессе, но многие вопросы урегулированы. То есть, люди, которые обращаются за получением визы для въезда в Арцах, записываются в очередь, и мы совместно изучаем этих людей с точки зрения безопасности. Это не так, что журналистов не пускают, но есть категории, которые по тем или иным причинам, из-за неполного задействования системы, могут не иметь возможности приехать в Арцах», - сказал Давид Бабаян.

Бабаян, не вдаваясь в подробности, сказал, что проверки проводятся в разных плоскостях. «Если мы хотим поехать в какую-нибудь страну, скажем, в США, Великобританию или Россию, мы ведь обращаемся за получением визы, любому человеку могут не разрешить въезд и не обязаны объяснять - почему», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, принимается ли решение о разрешении или неразрешении официальным Степанакертом или совместно, глава МИД Карабаха ответил: «Мы совместно смотрим, естественно, нас не игнорируют и не могут игнорировать».



Хотя новый порядок касается всех иностранных граждан, однако он особенно проблематичен для журналистов, сказала руководитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян.

По ее словам, с 23 февраля в Центр свободы информации поступили многочисленные сигналы от представителей западных СМИ, которые говорят в основном о технических проблемах, возникающих при посещении Карабаха.

«Им нужно разрешение на въезд, притом это разрешение дается на определенную дату. Если по какой-то причине визит данного журналиста не состоится, он немного опоздает, он больше не может воспользоваться этим разрешением. Естественно, ему нужно будет вновь обратиться за получением нового разрешения на въезд. То есть, устанавливаются конкретный день и время, и это создает проблемы для журналистов из других стран. Другая возникающая проблема состоит в том, что разрешение выдается только вечером предыдущего дня. То есть, журналисты не могут заранее планировать и быть уверенными, что, посетив Армению, они смогут попасть в Арцах. Бывают случаи, когда они приезжают, не могут получить разрешенияе и вынуждены вернуться», - сказала Дойдоян.



На днях корреспондент самого известного британского СМИ - Би-би-си, Джона Фишер написал в Twitter, что администрация Карабаха не разрешила ему и его коллегам посетить Карабах. Во время войны Фишер подготовил несколько репортажей из разбомбленного Степанакерта.

Глава Центра свободы информации отметила, что из-за технических препятствий желание зарубежных СМИ посещать и освещать события в Карабахе может день ото дня уменьшаться. По ее мнению, есть большой общественный интерес в том, чтобы события в Карабахе освещались, и чем больше они будут освещаться, тем больше материалов будет публиковаться обо всем происходящем, что в интересах армянской стороны.

Она отметила, что у армянских журналистов нет никаких проблем с въездом, выразив мнение, что возникающие у иностранных журналистов технические проблемы можно очень легко урегулировать.

«Я считаю, что с учетом профессиональной миссии журналиста, в интересах мирного урегулирования конфликта, должны быть созданы по возможности хорошие условия для СМИ, которые хотят приехать и освещать происходящее», - сказала Дойдоян.