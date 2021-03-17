Посол Франции: Все военнопленные должны быть возвращены

«Мой подход к вопросу о военнопленных ясен: все военнопленные должны быть возвращены не только на основании соглашения от 9 ноября, но и на основании прав человека, закрепленных в международных конвенциях», - сказал посол, подчеркнув, что Минская группа ОБСЕ продолжает оставаться единственным органом, где возможно вести переговоры, чтобы найти дипломатическое решение вопроса.

По словам Лакотта, Минская группа готова выступить посредником и помочь сторонам. «В настоящее время сопредседатели ведут переговоры о рабочем визите в регион», - сказал посол.

По разным данным армянской стороны, сегодня на территории Азербайджана находятся более 200 армянских военнопленных. До сих пор в Армению были возвращены 69 пленных. На днях была освобождена и вернулась в Бейрут также ливанская армянка Марал Наджарян.

Однако Азербайджан подтвердил факт пленения лишь 70 человек, причем, утверждая, что 54 из них, которые являются резервистами из Ширакской области Армении, взятыми в плен близ Хцаберда Гадрутского района Нагорного Карабаха, являются не военнопленными, а «террористами и диверсантами».

Культурное наследие будет находиться в центре французско-армянского сотрудничества

Касаясь судьбы армянских культурных памятников, оставшихся на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, посол сказал, что это один из самых важных вопросов, волнующих их.

«Под конец войны, в предшествующие дни президент Франции Эмманюэль Макрон созвал специальное совещание для обсуждения вопросов, связанных с культурным наследием. Конечно, мы очень хотим, чтобы ЮНЕСКО в короткие сроки смогла провести в регионе эффективные исследования, и как отмечает генеральный директор ЮНЕСКО, мы очень сожалеем, что эти исследования еще не проведены. В любом случае Франция сделает все, чтобы углубить сотрудничество с Арменией в этом направлении», - сказал Джонатан Лакотт.

По его словам, недавно Армению посетил глава Национального центра культурного наследия Франции, чтобы помочь в вопросе составления списка и систематизированной базы данных культурного наследия.

«Он, в частности, посетил Матенадаран, Эчмиадзин, Национальный музей и увидел все культурное наследие, которое было привезено в Армению из Арцаха после конфликта. Следовательно, культурное наследие будет находиться в центре французско-армянского сотрудничества», - сказал посол.

Отметим, что, согласно докладу омбудсмена Нагорного Карабаха, вследствие военной агрессии против Карабаха под контроль Азербайджана перешли не менее 1456 значимых недвижимых памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церковь, 591 хачкар, древние раскопки Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и множество крепостей, святилищ и других памятников.

Под контроль Азербайджана перешли также 8 государственных музеев с 19311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма в Шуши. После подписания соглашения о прекращения огня был зарегистрирован ряд случаев разрушения и вандализма в отношении армянского культурного наследия, включая случаи умышленного нападения и вандализма в отношении церквей Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя) и Сурб Ованнес Мкртич- Канач Жам (Святого Иоанна Крестителя - Зеленая церковь) в Шуши.