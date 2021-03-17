Ален Симонян не считает, что «Просвещенная Армения» выступает за досрочные выборы, Эдмон Марукян - возражает

«Я не думаю, что «Просвещенная Армения» выступает за досрочные выборы», - заявил вице-спикер Национального собрания, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян.

Он считает, что «Просвещенная Армения» и большинство других оппозиционных сил найдут множество причин, чтобы избежать досрочных выборов.

«На самом деле, они не хотят идти на досрочные выборы по очень многим причинам: один не готов, другой знает, что не добьется успеха на этих выборах, третий просто видит политический процесс в назначении Вазгена Манукяна премьер-министром, чтобы получить какой-то государственный рычаг, чтобы на будущих выборах он мог использовать государственные ресурсы, как это было раньше», - сказал вице-спикер НС.

Однако, по словам Симоняна, речь не идет о «Процветающей Армении» (ППА). «В случае с ППА у нас ситуация, когда они, по крайней мере, готовы к выборам, это моя оценка», - сказал он.

«Поскольку власть увидела, что вроде бы все консолидировались и есть консенсус относительно досрочных выборов, теперь они говорят, что все хорошо, мы хотим выборов, мы хотим досрочных выборов, но есть один вопрос: не придете и не проголосуете ли за разработанный нами Избирательный кодекс?» - сказал руководитель фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

По утверждению Марукяна, для проведения внеочередных выборов власти сейчас предлагают оппозиции проголосовать за недавно введенный в обращение новый Избирательный кодекс, против чего выступает «Просвещенная Армения». Правящая сила не приняла их предложение о переходе к открытой пропорциональной системе вместо полной пропорциональной системы.

«Мы предложили, чтобы была не территориальная рейтинговая система, а открытая. Например, за Эдмона Марукяна голосуют и в Мегри, и в Ванадзоре, и в Ереване, и в Тавуше, и в других областях, и за любого другого, являющегося известным политиком», - сказал глава «Просвещенной Армении».

Тем не менее, Марукян подчеркивает, что они готовы идти на выборы как с нынешним Избирательным кодексом, так и с предложенными властями изменениями, но с одним условием - если выборы будут назначены до 1 июня.