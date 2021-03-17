ЦБ прогнозирует экономический рост на уровне 1,4% в 2021 году

«В основном, это обусловлено зарегистрированными ослаблениями в некоторых направлениях экономики по итогам четвертого квартала 2020 года и первых месяцев 2021 года, в частности, в сфере промышленности, услуг и сельском хозяйстве, где отмечается определенное снижение. Поэтому, по нашим прогнозам, экономический рост в 2021 году составит 1,4%», - сказал Галстян.

Параллельно с этими прогнозами продолжается рост цен на товары первой необходимости. Граждане говорят, что чувствуют бремя подорожания, особенно, по их словам, подорожали мясо, хлеб, растительное масло и яйца.

«Горе тому человеку, который сейчас получает маленькую пенсию и не имеет средств к существованию. Мне жаль таких людей», - сказал один из собеседников Радио Азатутюн.

По словам главы ЦБ, инфляция в основном обусловлена ростом цен на мировом рынке и девальвацией драма. Доллар остается дорогим․ Вчера его можно было купить примерно за 530 драмов.

«Под влиянием позитивных ожиданий восстановления мирового спроса, а также из-за ряда факторов предложения на мировых рынках сырьевых и продовольственных товаров наблюдались тенденции к росту цен, это также способствует формированию более высокой, чем ожидалось инфляционной среды в странах-партнерах. В подобной ситуации совет Центробанка по-прежнему ожидает инфляционного воздействия со стороны внешнего сектора на экономику Армении», - сказал председатель ЦБ.

ЦБ оставил ставку рефинансирования без изменений, в декабре она резко выросла, затем повысилась еще на 0,25% и сейчас составляет 5,5%. Этот денежно-кредитный инструмент используется для контроля за темпами инфляции.

По данным предыдущего месяца, 12-месячная инфляция составила 5,3%. По словам председателя Центробанка Мартина Галстаяна, прогнозируется, что в ближайшее время этот показатель снизится и стабилизируется около плановых 4%.

«Совет Центрального также считает, что риски отклонения инфляции от прогнозируемого среднесрочного направления в условиях высокой неопределенности экономических перспектив сбалансированы и в случае их проявления он готов соответственно отреагировать, обеспечив реализацию цели стабильности цен», - отметил глава ЦБ.

Мартин Галстян подчеркивает, что применение ставки рефинансирования нацелено на то, чтобы повлиять на будущие цены, поэтому, повысив процентную ставку в декабре, ЦБ пытался повлиять на инфляцию в феврале.

«Но не февральское повышение цен, которое связано с продуктами питания и в основном с факторами предложения, потому что повлиять на факторы предложения с точки зрения экономической или денежно-кредитной политики сложно, а мы пытались заверить общественность и закрепить инфляционные ожидания вокруг той точки зрения, что Центральный банк в рамках своего мандата будет делать все возможное, чтобы поддерживать уровень цен в Республике Армения, чтобы инфляция сохранялась в пределах той цели, которая у нас есть», - сказал глава ЦБ.

Мартин Галстян выразил надежду, что им удастся спокойно выйти из этой ситуации.