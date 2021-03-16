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Спорт

Мхитарян из-за травмы «не сможет помочь» сборной Армении в предстоящих матчах

Генрих Мхитарян

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян из-за травмы не сможет помочь сборной Армении в предстоящих матчах, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении (ФФА).

Федерация отмечает, что получила официальное письмо от итальянского клуба «Рома», в котором представлены результаты обследования Генриха Мхитаряна.

«По итогам обследования, у Мхитаряна диагностирована травма мышцы второй степени тяжести на средней трети ноги, которая иррадирует на заднебоковую мононевротическую область. Таким образом, по предварительным данным, Мхитарян пропустит 3-4 недели. Он не сможет помочь сборной Армении в предстоящих матчах», - говорится в сообщении ФФА.

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