Доклад SIPRI: В последние четыре года Армения закупала вооружение в основном у России, Азербайджан - у Израиля

«За четыре года, предшествовавшие Второй Карабахской войне, Армения приобретала вооружение в основном у России, а Азербайджан - у Израиля», - об этом свидетельствуют данные опубликованного вчера доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) - одной из самых авторитетных организаций, анализирующих общие тенденции продаж вооружения в мире.

Согласно докладу, 94% вооружений, приобретенных Арменией с 2016-го по 2020 годы, было произведено в России.

«Армения приобретала у России в основном системы ПВО, боевые самолеты, баллистические ракеты и артиллерийские системы», - отмечают специалисты SIPRI.

По расчетам авторов доклада, за тот же период Азербайджан приобрел на международном рынке примерно в 2,5 раза больше вооружения, чем Армения. По оценкам экспертов, 69% этого оружия было израильского, а 17% российского производства.

«Азербайджан в основном закупал у Израиля следующие виды вооружения: беспилотные летательные аппараты - разведывательные и ударные, а также баллистические ракеты», - отмечают специалисты Института исследования проблем мира.

«У России Азербайджан в основном закупал бронетехнику и артиллерийские системы», - добавляют авторы доклада, отмечая, что закупки оружия Арменией и Азербайджаном в 2016-2020 годах не превышали одного процента от общего мирового рынка вооружений.

«Доля Азербайджана в этом 1%, однако, была более значительной - 0,7%, по сравнению с Арменией, доля которой составила 0,3%», - отмечается в докладе и особо подчеркивается, что большая часть оружия, приобретенного в 2016-2020 годах, сыграла ключевую роль в ходе 44-дневной армяно-азербайджанской войны в прошлом году.

Что касается общего состояния мирового рынка вооружений, то в 2020 году он несколько стабилизировался. Заметный с 2016 года непрерывный рост поставок обычных вооружений в прошлом году остановился, вернувшись к уровню 2011-2015 годов, утверждают специалисты Стокгольмского института.

По словам авторов доклада, двое из пяти ведущих участников мирового рынка вооружений - Россия и Китай - в 2020 году сократили объем поставок. Согласно докладу, три других государства с развитой военной промышленностью - США, Франция и Германия - смогли увеличить объем поставок вооружения, в первую очередь за счет заказов из стран Ближнего Востока, отмечают авторы доклада.