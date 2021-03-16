И после войны Азербайджан продолжает нарушать гуманитарное право – глава МИД Армении

Действующий председатель ОБСЕ вчера поздно вечером прибыла из Баку в Ереван, в ближайшие часы она встретится с премьер-министром Армении.

Первая встреча в Ереване была с министром иностранных дел Армении, после чего Ара Айвазян и Анн Линде выступили с заявлениями для СМИ.

«И спустя четыре месяца после завершения военных действий Азербайджан продолжает нарушать международное гуманитарное право и права человека, удерживая в плену армянских военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся в статусе заложников», – отметил Айвазян.

В своем коротком выступлении Линде прямо не говорила о возвращении пленных, лишь намекнула, что важно уважение к гуманитарному праву.

«Ряд вопросов все еще нуждаются в решении. ОБСЕ и международному сообществу предстоит важная роль в контексте непосредственно ситуации и поиске прогресса. На данном этапе необходимо проявить уважение к международному праву, включая международное гуманитарное право. Я хочу подчеркнуть также необходимость мер по укреплению доверия, а также свободный доступ международных субъектов на территорию», – отметила она.

Действующий председатель ОБСЕ вчера в Баку на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым также намекнула на то, что возвращение всех пленных будет способствовать более мягкому течению дальнейших процессов. По сообщению азербайджанских СМИ, Байрамов в очередной раз заявил, что по трехстороннему соглашению Азербайджан передал Армении всех военнопленных, а удерживаемых в Азербайджане пленных вновь назвал террористами.

Как вчера в Баку, так и сегодня в Ереване Линде в своем выступлении подчеркнула, что все вопросы должны быть решены мирным путем.

Говоря о мире, глава МИД Армении сделал исторический намек. «Будучи народом, пережившим первый в 20-м веке геноцид, мы знаем цену миру и безопасности», - сказал Айвазян, подчеркнув, что Армения на всех этапах урегулирования карабахского конфликта выступала за мирное урегулирование проблемы.

«Мир, построенный на разрушении мирных населенных пунктов Арцаха, в том числе Гадрутского района, уничтожения армянского населения и создания на этом месте азербайджанских населенных пунктов, не может быть прочным и долгосрочным», - заявил он.

В Баку на встрече с действующим председателем ОБСЕ Ильхам Алиев заявил, что восстановление коммуникаций между Азербайджаном и Арменией может стать отправной точкой для того, чтобы оставить конфликт вокруг Нагорного Карабаха полностью в прошлом.

Глава внешнеполитического ведомства Армении в своем выступлении сделал диаметрально противоположные акценты: окончательное политическое решение конфликта возможно исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. «Первостепенным является вопрос статуса Арцаха, основанный на праве армян Арцаха на самоопределение», - заявил он.

Анн Линде в своем выступлении также приветствовала работу сопредседателей Минской группы и усилия ее личного представителя по долгосрочному и прочному урегулированию конфликта.

«Сегодняшний визит предоставил мне возможность обсудить приоритеты нашего председательства в ОБСЕ. Мы сосредоточимся на основополагающей работе ОБСЕ, то есть, на защите системы европейской безопасности и уникальной идеи, концепции всеобъемлющей безопасности. Мы также выдвигаем повестку безопасности женщин и мира. Мы считаем, что широкое участие женщин внесет значительный вклад в послевоенное развитие и противодействие региональным вызовам», – отметила действующий председатель ОБСЕ.