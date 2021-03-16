Фонд «Айастан» должен быть вне всяких сомнений, предположений и спекуляций - Армен Саркисян

Нужно сделать все возможное, чтобы доверие к Всеармянскому фонду «Айастан» было кристально чистым, чтобы ему ничего не угрожало, заявил президент Армении, председатель Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан» Армен Саркисян на внеочередном 29-ом заседании Совета попечителей фонда, которое проводилось в дистанционном режиме.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, президент подчеркнул, что, как председатель Совета попечителей фонда «Айастан», глубоко озабочен тем, что «из-за передачи правительству денег, перечисленных фонду нашими соотечественниками и друзьями, возникла некоторая обеспокоенность и недовольство деятельностью фонда, которая была выражена как письменно, так и устно, и даже отдельными членами Совета попечителей Фонда. Этот факт также стал поводом и для домыслов».

Армен Саркисян подтвердил, что фонд нуждается в серьезных изменениях. «На первом заседании я даже предлагал внести изменения, как улучшить, усовершенствовать деятельность фонда. Сегодняшнее внеочередное заседание - это возможность не только обсудить вопрос доверия, восстановить его, но и подумать или хотя бы начать думать о том, чтобы предпринять действительно радикальные шаги по трансформации фонда как структуры, как общеармянского феномена. Так давайте не только думать, но и действовать в этом направлении», - сказал президент, подчеркнув, что это относится не только к уставу фонда, но также и к стратегии и тактике, а также и к культуре и образу мышления.

Всеармянский фонд «Айастан» должен быть вне всяких сомнений, спекуляций и предположений, с целями и задачами - Армения-Арцах-Диаспора-армянство, сказал Армен Саркисян.

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что нам нужно новое видение, новый план действий, созвучный сегодняшнему и завтрашнему дню, потому что сегодня Армения и Арцах отличаются от того, какими были несколько месяцев назад. Сегодня мир стал другим, сегодня наши соотечественники, которые являются нашими донорами, живут в новом, меняющемся мире, поэтому и мы должны быть современнее. И, конечно же, эпидемия и войны привели нас к очень серьезным проблемам. Фонд, как всеармянская организация, обязан быть в авангарде решения этих проблем. Прежде всего, в этот список должно быть включено содействие семьям наших погибших соотечественников, раненых солдат, а также решение их проблем со здоровьем, жилищных условий наших соотечественников из Арцаха, которые были вынуждены покинуть свои очаги. Кроме того, должны быть инициированы и реализованы и проекты развития», - сказал президент.

Вчера, 15 марта, состоялось заседание Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан».

Напомним, Армен Саркисян в конце прошлого года с официальным письмом обратился к членам совета попечителей фонда, отметив, что правительство должно предоставить четкий, подробный и прозрачный отчет о расходах, произведенных за счет средств фонда.

Значительная часть средств, собранных Всеармянским фондом «Айастан» во время войны, более 52 млрд драмов, была в качестве пожертвования была передана правительству.