Парламентская оппозиция и правозащитники осуждают посягательство на институт омбудсмена

В правительстве утверждают, что одобренные на заседании правительства поправки к законам не могут привести к сокращению бюджетных расходов в указанных сферах, тем более, не преследуют цель даже косвенно предопределить размер расходов в последующие годы.

Ответ правительства, однако, не удовлетворил парламентскую оппозицию. Посягательство на институт Защитника прав человека заслуживает строгого осуждения, заявляют оппозиционеры.

На пресс-конференции в субботу омбудсмен Арман Татоян заявил, что предложенные правительством изменения могут сократить годовой бюджет его офиса.

«Проблема носит институциональный характер и также может быть связана с личностью, потому что институт омбудсмена - это институт, действующий на основе авторитета. И авторитет личности приводит к повышению авторитета института. И, следовательно, сегодня подобное посягательство на институт омбудсмена заслуживает строгого осуждения. Я считаю, что этот проект не пройдет в парламенте, он провалится», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Кстати, согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом, Офис Защитника прав человека по последним данным имеет самый высокий рейтинг среди общественности.

На заседании 11 марта правительство приняло предложение Минфина, включенное в список не подлежащих докладу вопросов, согласно которому часть 5 статьи 8 конституционного закона «О Защитнике прав человека» должна быть признана потерявшей силу. Именно это положение предусматривает, что сумма, ежегодно выделяемая аппарату омбудсмена из государственного бюджета, не может быть меньше суммы, выделенной в предыдущий год.

Защитник прав человека назвал этот проект явно неконституционным и дискриминационным и заявил, что в случае его принятия обратится в Конституционный суд.

«Проблема персонифицирована, и омбудсмен стал мишенью, - подчеркнула член оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян. - Могу сказать, что в этом есть четкий политический мессидж, это четкий политический код. Также я здесь сделала несколько ссылок: Венецианская комиссия, различные структуры ООН неоднократно отмечали, что омбудсмен должен финансироваться так, чтобы мог сохранять независимость офиса омбудсмена. Этим они пытаются держать омбудсмена в зависимости от правительства, в зависимости от государственного финансирования. Арман Татоян имеет наивысший статус омбудсмена - А, который предоставляется очень немногим омбудсменам и офисам омбудсмена. Безусловно, международное сообщество обязательно скажет здесь свое слово».

По мнению Зограбян, власть сводит счеты, ей не нравится то, что омбудсмен в равной степени представляет взгляды всех․ «Они хотят, чтобы омбудсмен был у них под каблуком. Я предполагаю, что у них уже есть свой кандидат в омбудсмены, и они думают, что доведут до конца крестовый поход против Армана Татояна и получат омбудсмена, который будет не только им по сердцу, но и у Пашиняна в кармане. То есть, они по сути лишают Армению всех возможных иммунитетов защиты прав человека», - сказала она.

Чем сильнее институт омбудсмена, тем выше уровень демократии в стране, отмечает правозащитница Нина Карапетянц. По ее словам, последствия этого проекта станут заметны в ближайшее время. Она также добавила, что сферы прав человека не должны подвергаться сокращениям, а также недопустимо ставить в основу этого проекта вопрос конкретного лица. «Это сильно повлияет на рейтинг Армении как государства, движущегося к демократии. Так что у нас будут довольно серьезные проблемы», - сказала Карапетянц.

Правительство также заявляет, что изменение закона не связано с каким-либо политическим процессом в Армении и не направлено против какого-либо отдельного должностного лица.

Депутат правящий фракции «Мой шаг» Артур Ованнисян сказал, что законопроект еще не обсуждался во фракции, еще не решено, как они будут голосовать - за или против. «У нас нет проблем ни с одним человеком, и все эти мнения не имеют под собой никаких оснований. Мы пройдем все процедуры, обсудим этот проект, естественно, будут разные мнения, и в соответствии со всем этим будет принято решение», - сказал он.

Годовой бюджет Защитника прав человека Армении составляет 532 млн 480 драмов. По словам Татояна, за последние годы число поступающих к ним заявлений и жалоб значительно увеличилось. Если в 2015 году к ним поступило 5214 жалоб, то в 2020 году это число утроилось, достигнув примерно 15 тысяч, следовательно, сокращение финансирования помешает их деятельности.

Около месяца назад правительство из соображений решить экономические проблемы сократило на 3 число автомобилей, закрепленных за аппаратом омбудсмена. Причем, по словам омбудсмена, аппарат премьер-министра хотел сократить 8 из 11 автомобилей, среди которых были также автомобили, предоставленные на средства Евросоюза.