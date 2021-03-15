Впервые после войны Армения проводит масштабные военные учения

Впервые после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе Армения проводит масштабные военные учения. Как сообщает Минобороны, общевойсковые учения с участием всех родов войск и подразделений спецназа пройдут на всех операционных направлениях Вооруженных сил.

«У каждых военных учений есть своя четкая цель: это уточнение безопасности, обороноспособности, общего использования имеющихся ресурсов и прочее. Могу отметить, что в данный момент Министерство обороны, Вооруженные силы Республики Армения контролируют ситуацию», - сказал замминистра Саргсян.

Согласно сообщению, распространенному военным ведомством Армении, главной целью учений, которые продлятся до 20 марта, является проверка боеспособности войск, возможности управления оперативным звеном и способности действовать быстро в сложившейся ситуации. Будут проведены боевые стрельбы. В учениях примут участие около 7500 военнослужащих, около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств противовоздушной обороны. Также будут задействованы ударные воздушные средства.

В сообщении не уточняется, идет ли речь также об ударных беспилотных летательных аппаратах.

Министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян в течение предыдущих двух недель на своих страницах в Facebook и Twitter публиковал видеоролики испытаний ударного беспилотного летательного аппарата армянского производства, который, по словам министра, может действовать на расстоянии до 500 километров и нести до 12 килограммов взрывчатки.

По словам военного эксперта Карена Ованнисяна, это самые масштабные проводимые Арменией военные учения за прошедший год. «Такое задействование техники в первую очередь говорит о том, что действительно проводятся серьезные тактические военные учения, целью которых является не только собственно учения, но и демонстрация силы. То есть, это своеобразный мессидж о том, что после войны Вооруженные силы Республики Армения быстро встали на ноги и восстановили свой потенциал», - сказал эксперт.

В то же время сегодня в Азербайджане стартовали четырехдневные масштабные военные учения с участием около 100 единиц танков, другой бронетехники, ракетных комплексов, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

РИА Новости сегодня сообщило, что в этих учениях принимают участие около 10 тысяч военнослужащих. В МИД России информационному агентству заявили, что не считают военные учения Азербайджана опасными с точки зрения региональной стабильности и безопасности, поскольку они носят плановый характер.

По мнению политолога Рубена Меграбяна, армянские военные учения прежде всего несут политический посыл о том, что Армения начала быстро восстанавливать свой военный потенциал, что должно вновь найти свое значение в региональных событиях. «Тот факт, что всего через четыре месяца после войны с известным исходом в Армении проходят масштабные тактические военные учения, уже является важным событием на пути к укреплению безопасности Армении», - сказал он.