По мнению ППА и «Просвещенной Армении», сохранение военного положения носит политический характер

Сегодня в комиссии НС по вопросам обороны и безопасности обсуждалось предложение оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» об отмене военного положения.
«На мой взгляд, оно [военное положение] во всем объеме не соответствует сложившейся ситуации, скажу больше, оно является очень серьезным препятствием для всех политических процессов», - сказал секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян.
Между тем, депутаты правящей фракции не видят каких-либо препятствий в условиях военного положения, тем более что в декабре некоторые ограничения уже были сняты. Организация и участие в митингах и забастовках не запрещены.
«Как я вижу, улица Демирчяна перекрыта, проспект Баграмяна перекрыт, сколько хотят - проводят митинги, в этом смысле никаких политических препятствий нет?» - сказал председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.
Секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян ответил на это, что в условиях военного положения они лишены возможности выразить вотум недоверия премьер-министру.
«Существует логика определенных правовых шагов, например, та же отставка премьер-министра, которая в период военного положения просто невозможна, потому что закон это запрещает», - отметил депутат от ППА.
В условиях военного положения оппозиция не может выразить недоверие не только премьер-министру, но и Совету старейшин, мэру и в стране не могут быть проведены выборы в органы местного самоуправления, заметил глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.
«В городе Иджеван были назначены выборы, которые были отложены из-за того, что не было отменено военное положение. Также должны были быть проведены выборы в органы местного самоуправления на разных территориях, которые из-за военного положения не были проведены, то есть, демократия, демократические процессы, выборы на уровне местного самоуправления, демократия на уровне парламента ограничены в Армении, мы не можем начать процесс импичмента», - сказал Марукян.
«Почему мы не говорим о том, почему вообще введено военное положение? Почему мы не говорим, что в регионе, в известных странах проводятся военные учения? Почему мы не говорим, что в Республике Армения начинаются масштабные военные учения?» - отметил член парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян.
Военное положение, продолжающееся в условиях режима прекращения огня, установленного после подписания трехстороннего заявления 9 ноября, обусловлено многочисленными пограничными проблемами и процессом реорганизации армии, утверждает депутат правящей фракции Армен Хачатрян, добавляя, что следует дождаться предложения ведомств, ответственных за безопасность страны, хотя считает, что подобное предложение в ближайшие дни сделает правительство.
«Если будут устранены все те основания, из-за которых это положение было введено, конечно, как можно скорее военное положение должно быть отменено. Я вижу, что разница между вашим проектом и решением правительства может, на мой взгляд, составить 7 или 10 дней. То есть, думаю, с этой разницей правительство уже само инициирует какой-либо проект об отмене военного положения», - сказал Хачатян.
А член правящей фракции и председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян увязывает отмену военного положения с политическими договоренностями. «Как только мы создадим гармоничные политические условия или договоренности, естественно, военное положение будет сразу отменено при наличии этой небольшой политической составляющей, потому что будут проведены внеочередные выборы, а во время военного положения выборы проводиться не могут», - сказал он.
Проект решения об отмене военного положения, представленный двумя оппозиционными парламентскими фракциями, получил отрицательное заключение, против предложения оппозиции выступила правящая сила.
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