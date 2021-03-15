Уличная борьба будет продолжаться до тех пор, пока власть не уйдет - депутат от ППА

«Я надеюсь, что консенсус по досрочным выборам будет достигнут, и мы пойдем на досрочные выборы», - сказал депутат правящей фракции.

Из глав оппозиционных фракций с президентом и премьер-министром встретился лишь глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. Он согласен с тем, чтобы Пашинян подал в отставку и Национальное собрание было распущено силой закона.

Возможность избрания временного премьер-министра оппозиционный депутат считает исчерпанной. Их условие – чтобы выборы состоялись до 1 июня․ «Консенсус может быть достигнут, если выборы состоятся до 1 июня. Кризис настолько глубок, что его нужно разрешить быстро. Быстрое разрешение, самый ранний срок проведения выборов может быть в течение мая, чтобы они завершились хотя бы до 1 июня», - сказал он.

Лидер оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян еще не встречался с премьер-министром, но заявил, что выходом из сложившейся ситуации являются выборы. Царукян также подчеркнул, что у них недостаточно голосов в Национальном собрании для выдвижения кандидата на пост премьер-министра и его избрания.

Главная повестка «Движения за спасение отечества», перекрывшего проспект Баграмяна, - выборы без Пашиняна на должности премьер-министра. На вопрос, если Царукян не настаивает на этом требовании, уйдет ли ППА с проспекта Баграмяна или продолжит уличную борьбу в рядах движения, секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян ответил: «Ни при каких обстоятельствах уличная борьба не прекратится по очень простой причине: борьба будет продолжаться до тех пор, пока эта власть не уйдет. И главная функция «Движения за спасение отечества» состоит в том, чтобы власть невольно пришла к той мысли (я хочу верить, судя по их заявлениям), что без внеочередных выборов ситуация постепенно будет ухудшаться. Остальное - это чисто технические вопросы, думаю, они и прояснятся, и будут улажены».

Правящая фракция вчера в правительственном особняке встретилась с премьер-министром и обсудила вопрос выборов. Депутат Грачья Акопян сказал, что пока они не пришли к окончательному заключению по вопросу сроков. «По срокам нет ясности, поскольку переговоры с парламентскими и внепарламентскими силами все еще продолжаются», - сказал Акопян.