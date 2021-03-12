Виталий Баласанян: «Пусть никто не думает, что в Арцахе не будет Вооруженных сил»

«Пусть никто не думает, что в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] не будет Вооруженных сил. У Арцаха были, есть и будут Вооруженные силы, более мобильные и более боеспособные», - заявил секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Бабасанян в интервью Общественному телевидению Карабаха.

Телеканал пока опубликовал лишь анонс интервью. Баласанян также заверил, что Арцах не будет «в чьих-то руках».

«Мы никогда не оставим Арцах в чьих-то руках, Арцах будет субъектом, будет армянским. Я более чем уверен, что вместе с Республикой Армения у нас будет единая большая Армения», - сказал секретарь Совбеза Карабаха.

Официальный Баку настаивает, что Нагорный Карабах не должен иметь собственных вооруженных сил. «Пусть не забывают о 44-дневной войне. Или они собираются строить армию и возвращать земли? Пусть попробуют», - в январе в Шуши заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пригрозив «азербайджанским железным кулаком».