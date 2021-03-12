В Армении нет элементов военного переворота - глава МИД

О ситуации внутри Армении

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян не разделяет мнения о том, что произошедшее в Армении было попыткой государственного переворота.

«Это было политическим позиционированием некоторых членов Генштаба ВС РА. Просто было сделано политическое заявление, что само по себе не является попыткой военного переворота. В связи с этим подобные оценки были и от разных стран и международных организаций. В Армении нет элементов военного переворота», - сказал Айвазян в интервью Al Arabiya, добавив, что Армения продолжает оставаться демократией, а нынешняя ситуация наладится в соответствии с демократическими критериями армянского общества.

Напомним, 25 февраля около 40 высокопоставленных военных во главе с начальником Генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьер-министра и правительства. Премьер-министр Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота.

«Международное сообщество должно способствовать тому, чтобы Турция изменила свое агрессивное отношение к Армении»

Глава внешнеполитического ведомства Армении также коснулся ранее сделанного заявления о том, что без поддержки Турции Азербайджан не добился бы военной победы над Арменией. Отвечая на вопрос, как он расценивает участие Турции в этом кризисе, Ара Айвазян сказал: «Не секрет, что Турция играла и продолжает играть крайне дестабилизирующую роль в нашем регионе. Эта роль открыто проявилась в течение 44-дневной агрессии, развязанной Азербайджаном: эта страна не только просто поддерживала Азербайджан, но и напрямую была вовлечена во все военные действия на всех этапах этой агрессии – от планирования до осуществления военных операций на месте».

Глава МИД Армении убежден, что Южный Кавказ - не единственная мишень Турции. Он подчеркнул, что мир неоднократно был свидетелем дестабилизирующей роли Анкары на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, а теперь и на Южном Кавказе.

«Безнаказанность поощряет новые преступления, эти слова полностью характеризуют отношение и позицию Турции к своим соседям. Сейчас мы получаем от официальной Анкары противоречащие друг другу месседжи, и с учетом нашего с Турцией общего прошлого пора руководствоваться не месседжами, а реальными действиями. считаю, что международное сообщество должно способствовать тому, чтобы Турция изменила свое агрессивное отношение к Армении», - отметил он.

Армения готова возобновить мирный процесс под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Армения не считает, что развязанная Азербайджаном агрессия создает основу для разрешения конфликта и дает возможность для регионального сотрудничества, заявил министр иностранных дел Армении.

В то же время он напомнил: «Армения готова возобновить мирный процесс под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, США и Франции. Мы должны решить зависшие ключевые вопросы, которые не нашли отражения в трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года».

«Азербайджан и Турция должны четко осознавать, что нынешний статус-кво, который является следствием агрессии и незаконного применения силы, не является ни стабильным, ни приемлемым для обеспечения долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе», - подчеркнул Ара Айвазян.