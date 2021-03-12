Медицинское обследование президента Армении завершено, они перешел в рабочий режим

Об этом сообщили в канцелярии президента.

Ранее сегодня Радио Азатутюн сообщили в пресс-службе аппарата президента Армении, что у президента Саркисяна возникли осложнения из-за коронавируса.

Напомним, что 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге в Лондоне. Затем аппарат президента сообщил, что у Армена Саркисяна также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным. Состояние здоровья президента улучшилось в конце января.