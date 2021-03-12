Мы отмечаем конструктивный настрой с обеих сторон - Захарова прокомментировала заявление Алиева о Зангезуре

Москва отмечает в целом конструктивный настрой, который демонстрируют Баку и Ереван в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу армянского журналиста прокомментировать заявления президента Азербайджана о «Зангезурском коридоре».

Отметим, что недавно Ильхам Алиев заявил, что «Зангезур – азербайджанская территория» и что «на исторической территории Азербайджана должен быть создан коридор в Нахичеван».

«Не считаете ли вы сегодня, что заявление Алиева является грубым нарушением международных норм и посягательством на международно признанные границы Армении? Не противоречит ли заявление о коридоре трехстороннему соглашению?» - спросил армянский журналист.

В ответ Мария Захарова сказала: «Что касается поднятой Вами темы, мы отмечаем в целом конструктивный настрой, который демонстрирует и Баку, и Ереван в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении».

Она добавила, что Москва рассчитывает, что такая же нацеленность на позитив и поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения будет превалировать как в официальных комментариях, так и в медиапространстве Азербайджана и Армении.

Это очередное безадресное заявление МИД России. Москва вообще после окончания войны старается обходить все острые углы, оставлять без ответа все подобные вопросы и не обращать внимание на разночтения в понимании текста трехстороннего соглашения со стороны официальных Баку и Еревана. Раньше Москва подчеркивала, что в соглашении нет ни словам о Нахичеванском коридоре, а сегодня не делает даже этого.

Что касается военных учений, которые стартуют в Азербайджане 15 марта, то официальный представитель МИД России утверждает, что они не создают рисков для региональной стабильности.

«Учения носят плановый характер, направлены на совершенствование боевой подготовки войск и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе», - сказала Захарова.

Добавим, что сегодня о ситуации вокруг Карабаха в основном говорят официальные Баку и Анкара. Москва старается не говорить о разногласиях и проблемах, периодически подчеркивая, что на данном этапе важно то, что российские миротворцы обеспечивают мир в регионе.

Ранее, напомним, Захарова заявила, что сопредседатели Минской группы в ближайшее время собираются посетить регион, однако визит все еще не состоялся и никаких заявлений по этому поводу Минская группа не делала. А в интервью Радио Азатутюн специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар отметил, что одной из первоочередных задач сопредседателей Минской группы сегодня является не только приведение сторон за стол переговоров, но и возможность въезда в Нагорный Карабах. Между тем, азербайджанская сторона периодически заявляет, что карабахской проблемы больше не существует, и отказывается вести переговоры о статусе Карабаха. Официальная Москва же заявляет, что о статусе нужно вести переговоры, но не сейчас, а позже.