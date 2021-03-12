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Армения

Минобороны Армении анонсировало учения с участием 7,5 тысяч военнослужащих

Здание Минобороны Армении в Ереване

Согласно плану подготовки Вооруженных сил Армении на первое полугодие 2021 года, с 16 по 20 марта во всех операционных направлениях ВС Армении будут проведены совместные тактические и тактико-специальные учения с участием подразделений общевойсковых войск, родов войск и специальных войск.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

Как отмечается в сообщении, целью учений является: проверка боеспособности войск, возможности управления оперативным звеном и способности действовать быстро в сложившейся ситуации; уточнение вопросов взаимодействия штатных, приданных и вспомогательных сил и средств; проведение тренировки подразделений и управления огнем с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов, как боевых, так и небоевых стрельб.

«В тактических и тактико-специальные учения примут участие около 7500 военнослужащих, около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств противовоздушной обороны. Для поддержки тактических действий войск к учениям будут привлечены средства воздушной атаки (авиация)», - отмечается в сообщении оборонного ведомства Армении.

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