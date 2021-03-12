Минобороны Армении анонсировало учения с участием 7,5 тысяч военнослужащих

Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

Как отмечается в сообщении, целью учений является: проверка боеспособности войск, возможности управления оперативным звеном и способности действовать быстро в сложившейся ситуации; уточнение вопросов взаимодействия штатных, приданных и вспомогательных сил и средств; проведение тренировки подразделений и управления огнем с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов, как боевых, так и небоевых стрельб.

«В тактических и тактико-специальные учения примут участие около 7500 военнослужащих, около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств противовоздушной обороны. Для поддержки тактических действий войск к учениям будут привлечены средства воздушной атаки (авиация)», - отмечается в сообщении оборонного ведомства Армении.