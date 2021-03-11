В Армении растет число инфицированных коронавирусом

Сегодня стало известно, что в Армении зарегистрирован самый высокий в этом году показатель ежедневных случаев заражения коронавирусом: 10 марта подтверждено 748 случаев инфицирования. Между тем, когда на заседании правительства в прошлый четверг премьер-министр заявил о распространении коронавируса, накануне число подтвержденных случаев было на треть меньше: з марта был подтвержден 491 случай.

После выступления Пашиняна на сегодняшнем заседании правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян озвучила цифры: «Вчера было проведено 4285 тестов, из них 748 оказались положительными. Как мы и прогнозировали на прошлой неделе, у нас наблюдается рост заболеваемости. В настоящее время число активных случаев составляет 6772, из которых 901 госпитализирован. На данный момент у нас 9 медицинских центров, обслуживающих пациентов с коронавирусом. В настоящее время у нас есть около 100 свободных коек. В эти дни мы продолжаем работы по расширению, наблюдая темпы роста. Но я хочу вас предупредить, что число коек не бесконечно, и нужно сделать все возможное, чтобы число наших пациентов не превышало имеющиеся у нас возможности, чтобы у нас снова не было пациентов, которые останутся дома и не будут иметь возможность госпитализации».

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава, если в декабре прошлого года среднесуточное число подтвержденных случаев коронавируса составляло 766,8 или 28,5% (это число также является средним) от общего числа проводимых за день тестов, то в январе этого года среднесуточное число подтвержденных случаев коронавируса составило 237,09 или 13,5%, в феврале - 183,14 и 6,5% соответственно, а за первую декаду марта - 407 и 14,3%.

Из этих данных становится очевидно, что число инфицированных коронавирусом с января начало снижаться, снижение продолжилось в феврале, а в марте этот показатель снова стал расти.

«Вариант решения проблемы - максимальное соблюдение противоэпидемических правил, чтобы не было необходимости вводить дополнительные ограничения, - после выступления главы Минздрава сказал премьер-министр. - Что касается расширения возможностей здравоохранения, у нас уже есть прежний план, мы будем руководствоваться этим планом. Задача в том, чтобы постараться сделать так, чтобы не было необходимости в прежнем максимальном расширении. И это зависит от нас».