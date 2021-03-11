Премьер-министр вновь направил президенту ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба ВС

После этого президент Армен Саргсян должен либо подписать указ о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба, либо обратиться в Конституционный суд, и, если он не совершит ни одного из этих действий, Давтян в силу закона станет начальником Генштаба.

Накануне премьер-министр Никол Пашинян объявил, что Оник Гаспарян освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, а позже в тот же день обратился к президенту с ходатайством о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба. Президент вернул ходатайство премьеру с возражениями.

Напомним, что в мае 2018 года, после революции, Давтян занял должность начальника Генштаба, в июне 2020 года его сменил Оник Гаспарян. С июля по ноябрь 2020 года Давтян занимал должность председателя Военно-промышленного комитета.

На днях приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна Артак Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям.

Отметим также, что вчера приказом министра обороны исполнение обязанностей начальника Генерального штаба Вооруженных сил временно возложено на заместителя начальника Генштаба Степана Галстяна.