Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 42% граждан Армении не приняли бы в них участия - IRI

Примерно по 1% получили бы Республиканская партия Армении, Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Сасна црер» и «Движение за спасение отечества». За партию «Просвещенная Армения» проголосовали бы менее 1% избирателей.

Таковы данные соцопроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI). Значительная часть респондентов - 42%, заявили, что не хотят голосовать ни за одну силу.

Координатор программ наблюдающего за выборами антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужан Октанян объясняет позицию 42% респондентов также послевоенным отчаянием, разочарованием в правительстве, отсутствием альтернативных сил и бесконечными противоречиями между нынешними и прежними силами.

«Во-первых, это апатия. Отсутствие третьей силы, что немного отличается от апатии. И есть третье объяснение․ Конечно, говорят, что это анонимный опрос и прочее, но многие также боятся. «Если мы посмотрим, какую часть от 100% составляют 33%, то 67% разочарованы», - добавил Октанян.

Член оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Национального собрания Ани Самсонян, комментируя результаты опроса Международного республиканского института, сказала, что они не подсчитали, какой процент требует досрочных выборов.

«Другого выхода просто нет, страна должна встать на рельсы развития», - считает Самсонян.

Однако оппозиционный депутат также отметила, что если будут проведены досрочные выборы, они примут в них участие, чтобы прийти к власти. «Если мы пришли к тому, что должны быть проведены досрочные выборы, то никак не обсуждалось, какой у нас будет процент, хотим мы досрочных выборов или нет. Может быть, по расчетам властей они не могут набрать большинство, сохранить власть, поэтому и не идут на досрочные выборы? Но в наших расчетах такого нет», - сказала Самсонян.

На парламентских выборах 2018 года блок «Мой шаг» получил более 70% голосов избирателей, «Просвещенная Армения» - 6,37%, «Процветающая Армения» - 8,26%.