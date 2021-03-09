Вопрос пленных не связан с внутриполитической повесткой дня - адвокат

На вопрос, какое отношение имеет возвращение пленных к внутриполитическим событиям в Армении, Багдасарян, занимающаяся вопросами захваченных в плен ширакских резервистов, лишь сказала: «Внутриполитические события очень плохо сказываются на всех проблемах, с которыми сталкивается послевоенная Армения, включая возвращение пленных. Потому что в любом переговорном процессе позициии Армении должны быть сильными, и если у нас есть определенная напряженность, естественно, это не может не влиять на процессы. Мы стали свидетелями этого в предыдущий период».

Член бывшей правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян назвал смешным подобный подход власти. «Это их обычная привычка - искать виновных. Вы сами знаете, что поднятая ими проблема просто смешна, я не хочу это комментировать».

«У оппозиции исключительно своя повестка, и митинги оппозиции никоим образом не мешают решать вопрос возвращения пленных и в целом проблемы, имеющиеся в нашей системе безопасности», - сказал глава партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

Вопрос пленных не является вопросом внутриполитической повестки дня, считает представитель армянских пленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян, подчеркивая, что это вопрос межгосударственной плоскости и что правящая политическая сила должна понимать: проблемы в вопросе пленных обусловлены провалами.



«Чем более провально государство, главную ответственность за что должна нести пришедшая к власти политическая сила, тем более невозможным становится решение этих проблем, потому что в межгосударственной плоскости нестабильным и слабым странам на уступки не идут. То есть, правящая политическая сила должна понимать, что трудности с вопросом пленных обусловлены провалами, в том числе поражением в войне и дальнейшими слабыми переговорными позициями», - отметила Саакян.



По данным армянской стороны, число пленных армян составляет около 200 человек. Официальных данных нет. Азербайджан официально признал факт пленения 80 человек. По словам адвоката, есть подтвержденные доказательствами факты пленения еще около 80 человек, где других версий быть не может, и есть более 100 подозрительных случаев пленения, в связи с которыми также есть доказательства.



Всего из Азербайджана в Армению были возвращены 69 пленных. А Азербайджану были переданы 16 человек, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров, осужденные в 2014 году в Карабахе за убийство ребенка и другие преступления.