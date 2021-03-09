МИД указал в качестве причины прекращения полномочий представителя ЮНИСЕФ допущенные ею недостатки

Правительство Армении приняло решение о прекращении полномочий Мариан Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении.

Официальное разъяснение было распространено после того, как в прессе стала циркулировать информация о том, что власти Армении объявили Кларк-Хаттинг «персоной нон грата» за шпионаж в пользу Азербайджана и Великобритании. Между тем, примечательно, что МИД Армении эти утверждения не подтверждает, ограничиваясь кратким комментарием.

Согласно заявлению МИД, причиной прекращения полномочий Кларк-Хаттинг стали недостатки, допущенные представителем ЮНИСЕФ в Армении в выполнении своих полномочий, и стиль работы без сотрудничества.

«Недостатки представителя ЮНИСЕФ в Армении Мариан Кларк-Хаттинг при реализации своего мандата и стиль работы без сотрудничества были проблематичными для армянской стороны, поэтому правительство Армении решило прекратить ее пребывание в должности представителя ЮНИСЕФ в Армении»,- сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Об этом решении были проинформированы постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ.

В армянском офисе ЮНИСЕФ, занимающейся вопросами прав детей, опровергают информацию о том, что Мариан Кларк-Хаттинг спешно покинула Армению. Руководитель команды по связям с общественностью ЮНИСЕФ в Армении Зара Саргсян сообщила Радио Азатутюн, что Кларк-Хаттинг находится в Ереване и продолжает исполнять свои обязанности до тех пор, пока ее не заменят. ЮНИСЕФ представил МИД Армении нового исполняющего обязанности главы офиса и ожидает его утверждения внешнеполитическим ведомством.

В организации также не поясняют причину решения правительства, лишь заявляют, что решение об отстранении главы офиса было согласовано правительством с ЮНИСЕФ.

В ЮНИСЕФ также не комментируют распространяемые в СМИ слухи о том, что Мариан Кларк-Хаттинг отстранена от должности за шпионаж в пользу Азербайджана и Великобритании.

«В данный момент мы основываемся на заявлении МИД, которое огласила г-жа Нагдалян, ничего больше сейчас добавить не можем. Мы всегда знали ее как высококвалифицированного, опытного специалиста, преданного своему делу. До приезда в Армению она работала в ЮНИСЕФ в Малайзии, Сомали, Гане, Мадагаскаре и ряде других стран», - сказала Зара Саргсян.

А в Генпрокуратуре Армении сообщают, что ведомство не располагает информацией о шпионаже представителя ЮНИСЕФ в Армении Мариан Кларк-Хаттинг в пользу Азербайджана и Великобритании, но изучает касающиеся ее публикации.