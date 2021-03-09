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Армения

Правительство приняло решение о прекращении мандата представителя ЮНИСЕФ в Армении

Мариан Кларк-Хаттинг

Правительство Армении приняло решение о прекращении полномочий Мариан Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Республике Армения.

Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД пояснила: «Недостатки представителя ЮНИСЕФ в Армении Мариан Кларк-Хаттинг в выполнении своих полномочий и стиль работы без сотрудничества были проблематичными для армянской стороны, поэтому правительство Армении решило прекратить ее пребывание в должности представителя ЮНИСЕФ в Армении. Об этом решении были проинформированы постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ».

Отметим, что Мариан Кларк-Хаттинг возглавила офис ЮНИСЕФ в Армении в июле 2020 года. До этого она работала представителем ЮНИСЕФ в Малайзии.

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