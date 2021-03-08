Темпы роста цен на продукты питания в Армении ускорились

Согласно отчету Статкомитета «Индекс потребительских цен в РА», если в ноябре прошлого года, по сравнению с ноябрем 2019 года, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%, то в декабре 2020 года, по сравнению с декабрем 2019 года, - на 4,9%.

В январе этого года рост цен еще больше ускорился, по сравнению с январем 2020 года, цены выросли на 6,4%, а в феврале этого года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 7,8%.

Примечательно, что росту цен на продукты питания предшествовала или совпала с ним девальвация драма. По данным того же Статкомитета, например, если в октябре прошлого года среднемесячный курс одного доллара США составлял 491,7 драма, то в ноябре - 499,6 драма, в декабре - уже 518,9 драма, в январе этого года драм обесценился еще больше: среднемесячный курс одного доллара США составил 521,2 драма. Данные за февраль еще не опубликованы.

По словам экономиста, представителя «Армянского национального конгресса» Ваагна Хачатряна, причиной роста цен на продукты питания в Армении также является рост мировых цен. «В связи с климатическими условиями на цены сейчас очень сильно влияют цены морских перевозок, которые выросли в 10 раз. Это связано с тем, что торговый цикл где-то просто прервался, возникла серьезная проблема с контейнерными морскими перевозками, возник дефицит. Все это привело к значительному росту цен на транспортные перевозки. Что касается цен на продукты питания, то, согласно индексу, представленному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, с июля фиксируется беспрецедентный рост. Это означает, что действительно существует глобальная проблема. Девальвация драма всегда будет влиять на импортируемые товары, но в нашей стране драм обесценился всего на 10% по сравнению с прошлым годом. В других странах – на 15, 20 и даже 30%. То есть, это влияние есть однозначно, но это не главный фактор, которым это обусловлено», - сказал экономист.

Люди на улицах Еревана сегодня выражали свое недовольство ростом цен на продукты питания.

В Армении гарантом стабильности цен является Центральный банк. После постепенного снижения ставки рефинансирования в течение почти четырех лет, с февраля 2017 года, с 6% до 4,25% в декабре прошлого года Центробанк резко поднял ее на один процентный пункт - до 5,25%. Еще на 0,25 процентных пункта ставка рефинансирования поднялась 2 февраля, достигнув 5,5%. Ожидается, что ставка рефинансирования будет вновь изменена Центробанком в середине этого месяца.

Центральный банк годами снижал ставку рефинансирования с целью сделать финансовые средства более доступными для экономики и тем самым стимулировать экономический рост. Теперь, в подобных условиях инфляции, Центробанк делает драм дороже, чтобы сдержать рост цен.

Сегодня нерабочий день, и нам не удалось получить комментарии в Центральном банке, однако на встрече с журналистами в прошлом месяце председатель ЦБ Мартин Галстян заявил, что инфляция в годовом разрезе будет в пределах прогнозируемых 4%.