СНБ Армении выступила с разъяснениями по поводу видео, снятого азербайджанцами из автомобиля в Сюнике

«Данная видеосъемка велась на участке дороги между селами Сюник и Чакатен (община Капан) азербайджанскими военнослужащими, которые еще месяц назад проезжали там в сопровождении российских миротворцев, двигаясь по заранее оговоренному маршруту для участия в трехсторонней рабочей встрече пограничников», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБ Армении.

В СНБ отмечают, что как на этом, так и на других участках проводятся «соответствующие работы», а «публикации и неофициальная аналитика по каждому отдельному случаю, направленная на формирование атмосферы напряженности в обществе, неуместны и непозволительны».

В сообщении также отмечается, что армянские и азербайджанские пограничники (в местах дислокации) в сотрудничестве с российскими коллегами на данном этапе также проводят работы по установке пограничных нарядов на участке Шурнух-Давид-Бек межгосударственной дороги Горис-Капан Сюникской области Армении.

Информация по поводу этого участка, появившиеся в последние дни в СМИ и соцсетях, которая порождают необоснованную обеспокоенность, согласно СНБ, также не соответствует действительности.

«Пограничные войска СНБ Армении полностью контролируют ситуацию на всех упомянутых территориях», - отмечается в сообщении.

СНБ вновь призывает население не верить сведениям, которые передаются лживыми источниками, и воздержаться от их распространения.