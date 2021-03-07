За сутки в Армении от коронавируса скончались еще два пациента

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 130 и сейчас составляет 164 784.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3221.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 825 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5849, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 751 240 (3361 за сутки).