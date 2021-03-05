Парламентская оппозиция критикует «Мой шаг» за срыв выборов судьи Кассационного суда

Руководитель фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил, что власть тем самым бойкотировала председателя Высшего судебного совета (ВСС) Рубена Вардазаряна, представляющего кандидатов в судьи, однако в результате пострадают граждане, дела которых будут откладываться из-за нехватки судей.

«В конце концов, ни один судья Кассационного суда не избирается просто по причине бойкота», - отметил Марукян.

Депутат фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян присоединилась к критике, посчитав произошедшее ненужной тратой ресурсов. «Мы очень хорошо видели, что на протяжении трех дней группа депутатов фракции «Мой шаг» просто занималась пригвождением председателя ВСС к позорному столбу», - сказала Тоноян.

Последние три дня в повестке дня парламента стоял вопрос избрания судьи Кассационного суда, однако фракция «Мой Шаг» в итоге не приняла участия в выборах, в результате вакансия в Кассационном суде не была заполнена. Вместо этого председателю ВСС, представлявшему кандидатов в судьи, были заданы вопросы о его заявлении от 15 ноября.

Напомним, четыре месяца назад Вардазарян обратился с призывом к судьям и, использовав фразу премьер-министра о «скулящих судьях», заявил, что пришло время ответить, «являются ли они скулящими под стенами судьями или преданными Родине честными профессионалами».

Это заявление было сделано в то время, когда суд рассматривал вопрос об аресте оппонентов Никола Пашиняна, которые также говорили о физическом уничтожении Пашиняна, и они в итоге не были арестованы.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Сурен Григорян сказал, что выборы судьи еще состоятся, а в зале заседаний обсуждался не менее важный вопрос. «Вчерашняя позиция была направлена только на оздоровление судебной власти», - сказал он.

Эдмону Марукяну непонятно, почему депутаты «Моего шага» не усмотрели проблем в заявлении премьер-министра о «скулящих судьях», а вместо этого осуждают председателя ВСС, сославшегося на ту же фразу.

«Теперь возникает вопрос: кто из депутатов правящей фракции осудил заявление премьер-министра о «скулящих судьях»? Ведь не осудили же. Что посеешь, то и пожнешь. Посеяли «скулящие» разговоры, «скулящие» разговоры» и вернулись», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения».

Во фракции «Мой шаг» возразили, что премьер-министр может делать политические заявления, а председатель Высшего судебного совета - нет. «Почему г-н Марукян, который является политиком с многолетним опытом, и я уверен, что он прекрасно понимает разницу между должностями, не видит в этом случае разницы между премьер-министром, который является политическим институтом и должен озвучивать политические заявления, и высказываниями председателя Высшего судебного совета, которому запрещено вообще выражать какую-либо политическую позицию», - заявили во фракции.

Депутат фракции «Мой шаг» Айк Конджорян напомнил, что день, когда Вардазарян сделал заявление, был выбран неслучайно, его заявление напоминало политический призыв. «Г-н Вардазарян сделал это заявление в тот день, когда должен был обсуждаться вопрос, касающийся его друга детства Артура Ванецяна, где, согласно заявлению, речь шла об организации покушения на премьер-министра», - сказал Конджорян.

Эдмон Марукян сомневается в поданном в суд ходатайстве: если бы оно было достаточно обоснованным, суд вряд ли бы мог его отклонить.

Депутат правящей фракции Айк Конджорян отметил, что развернувшаяся в Национальном собрании горячая дискуссия стала диалогом между парламентом и судебной властью по волнующим общественность важным вопросам. «Мы надеемся, что судебная власть, здоровые силы судебной системы, здоровые элементы, честные и порядочные судьи, которые, как мы убеждены, есть, также сделают выводы относительно деятельности Рубена Вардазаряна, и, в конце концов, мы сможем оздоровить судебную систему», - сказал он.