Омбудсмен предлагает создать в Сюнике 5-7-километровую демилитаризованную зону безопасности

В Сюникской области должна быть создана 5-7-километровая демилитаризованная зона безопасности. Такое предложение высказал защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян. По его словам, существует реальная опасность для жизни проживающих там людей, которая возникла после послевоенного уточнения границ.

«Это доказательный расчет, он также основан преимущественно на выстрелах, произведенных азербайджанскими вооруженными силами из определенных видов оружия в направлении армянских сел», - сказал омбудсмен.

Вооруженные азербайджанцы ходят на территориях близ мирных населенных пунктов, на межгосударственной трассе, по дорогам, соединяющим два армянских села. Татоян считает это нарушением нормальной жизни людей. Он обращается со своим предложением о создании зоны безопасности к международным структурам и считает это вполне возможным. «Как они там оказались, с тем же успехом пусть уйдут оттуда. Эти люди не имеют права там находиться с оружием, это должна быть демилитаризованная зона», - считает омбудсмен.

В последние месяцы также периодически поступают сигналы о стрельбе. Азербайджанцы периодически стреляют из снайперских винтовок и пулеметов с позиций близ армянских сел.

Арман Татоян подчеркивает, что физическая безопасность жителей Сюника находится под угрозой, так как они находятся рядом с азербайджанцами, которые руководствуются и повторяют ненавистнические высказывания президента своей страны в отношении армян. На сегодняшней встрече с журналистами омбудсмен привел множество примеров из официальной лексики Азербайджана: «Армения - никчемная страна. По сути, это колония, территория, управляемая иностранцами, искусственное государство, созданное на древних землях Азербайджана. Азербайджанские солдаты изгоняют армян, как собак. Мы продолжим изгонять этих лжецов [имеются в виду армяне]».

«О мирном сосуществовании двух народов говорить невозможно до тех пор, пока есть риторика ненависти и угроза войны, пока азербайджанские солдаты обезглавливают, оскорбляют и истязают армянских пленных, - подчеркнул Татоян. - Вы представляете себе мирное сосуществование в этих условиях? Добавьте к этому нынешние душевные страдания, которые Азербайджан сознательно причиняет, например, искусственно затягивая возвращение пленных. Разве они не знают, что причиняют тем самым душевные страдания их семьям, нам? Это форма пыток».

По словам Армана Татояна, международные правозащитные организации своей пассивностью во время войны способствовали увеличению нарушений прав человека. Теперь он ожидает, что те же структуры, которые написали множество конвенций и руководств о верховенстве прав человека при определении границ, отреагируют. «Это принципиально противоречит всему, что они создавали годами. Эти руководства, конвенции, требования прав человека полностью обесцениваются в этой сфере, поэтому этот вопрос должен получить принципиальное решение», - сказал Татоян.

В руководствах ОБСЕ и ООН по определению границ отмечается, что кадастровые документы могут стать основанием для уточнения границы. Татоян отмечает, что в случае Сюника было грубо нарушено право собственности людей, люди покинули свои дома, принадлежащие им по документам, потеряли гектары садов, земельных участков, пастбищ. «С юридическими документами на руках они не могут физически использовать принадлежащие им земли, потому что те так называемые «азербайджанские»», - сказал Татоян.

Омбудсмен также видит проблему с азербайджанскими знаками и флагами, установленными в населенных пунктах и на дорогах Сюника. По словам Татояна, после их размещения возле них появляются азербайджанцы, чтобы охранять их. Вопрос также в том, что произойдет, если на этих дорогах, которыми пользуются армяне и азербайджанцы, произойдет авария, тем более, что, например, армянская сторона всегда призывает Азербайджан проезжать по этим участкам быстро и без остановок. «Ну, допустим, произошло ДТП, инцидент, что будет с вопросом прав наших граждан? Означает ли это, что территориальная юрисдикция межгосударственная, скажем, следственные органы Азербайджана должны прийти и допросить? Что будет с этим?» - сказал он.

Защитник прав человека отмечает, что границы были определены с недопустимой скоростью, под угрозой войны, с применением механических подходов.