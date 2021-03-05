Высокопоставленные военные отказываются комментировать острый внутриполитический кризис

Все военнослужащие армянской армии на стороне армии, сегодня в беседе с журналистами в воинском пантеоне «Ераблур» заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА Андраник Макарян, отказавшись, однако, ответить на вопрос о том, как он оценивает нашумевшее заявление высокопоставленных офицеров Генштаба ВС во главе с главой Генштаба, генерал-полковником Оником Гаспаряном и почему он отказался его подписать.

На вопрос Радио Азатутюн, не является ли это заявление попыткой переворота, он ответил: «Повторяю, я ничего не могу сказать и не комментирую. Без комментариев».

25 февраля, на следующий день после отставки заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна, около 40 высокопоставленных офицеров Генштаба во главе с начальником Генштаба Оник Гаспаряном выступили с заявлением, потребовав отставки премьер-министра и правительство. Премьер-министр Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и предложил президенту уволить Оника Гаспаряна.

Сегодня день рождения премьер-министра Вазгена Саргсяна, ставшего одной из жертв теракта 27 октября 1999 года в парламенте, и по традиции сегодня политики и общественные деятели посещают пантеон «Ераблур», чтобы отдать дань уважения. Сегодня в воинском пантеоне находились также министр обороны Вагаршак Арутюнян и глава Союза добровольцев «Еркрапа», депутат Национального собрания Сасун Микаелян, которые, однако, отказались отвечать на вопросы журналистов.

«Уважаемые журналисты, сегодня день рождения Вазгена Саргсяна, я не отвечаю ни на какие вопросы», - сказал Вагаршак Арутюнян.

«Я сегодня не даю интервью, я прошу вас в связи с сегодняшней датой», - сказал Сасун Микаелян.

На замечание, что в стране создалась такая ситуация, председатель Союза добровольцев «Еркрапа» ответил: «Я высказал свое мнение позавчера».

Примечательно, что сегодня в «Ераблуре» министра обороны из Генштаба ВС сопровождал только генерал-лейтенант Андраник Макарян, имя которого циркулирует в качестве кандидата на пост начальника Генштаба.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня также почтил память Вазгена Саргсяна, возложив цветы к его памятнику, установленному возле Площади Республики в Ереване. Премьер-министра сопровождал младший брат Вазгена Саргсяна, лидер партии «Республика» Арам Саргсян.