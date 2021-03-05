Армения улучшает свои позиции в Международном индексе экономической свободы

За прошедший год из максимальных 100 баллов Армения набрала 71,9 балла, попав в число стран с «преимущественно свободной» экономикой. В опубликованном в четверг докладе Армения занимает 32-е место среди 178 стран.

В индексе прошлого года страна была на 34-м месте. В 2018–1919 годах Армения занимала 44-е и 47-е места соответственно.

​Основанный в Вашингтоне авторитетный фонд The Heritage Foundation считается одной из влиятельных структур в государственной политике США. При составлении индекса организация руководствуется степенью деловой, трудовой, финансовой, инвестиционной, торговой свобод, налоговой политикой, обеспечением права собственности, эффективностью судебной системы и административным правом в данных странах.

Отчет 2021 года публикуется в тяжелые для мировой экономики времена в условиях распространения пандемии Covid-19.

«Параллельно с противодействием пандемии коронавируса, экономическая свобода будет более важна, чем когда-либо», - говорится в докладе.

На Южном Кавказе, согласно Индексу, самый высокий показатель экономической свободы имеет Грузия, которая с 77,2 балла занимает 12-е место. Азербайджан находится на 38-м месте.

Хотя доклад не фокусируется на отдельных странах, но в контексте значимых событий прошлого года, отдельное примечание предполагает, что в связи с новой ситуацией, сложившейся после шестинедельной армяно-азербайджанской войны, в будущем и Армения, и Азербайджан имеют возможность улучшить свои экономические свободы с точки зрения судебной эффективности и административного права.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) только Казахстан наряду с Арменией входит в число стран с «преимущественно свободной» экономикой, имея в сумме 71,1 балла, он занимает 34-е место в Индексе. Остальные страны-члены Союза значительно уступают по показателю экономической свободы и причисляются к «умеренно свободным»․ Россия занимает 92-е место, Беларусь - 95-е, Киргизия - 78-е.

Согласно докладу, в странах со «свободной» и «преимущественно свободной» экономики граждане получают почти вдвое больший доход, чем в среднем в мире, а также примерно в 6 раз более высокий доход, чем в «угнетенных» экономиках. Граждане стран со свободной экономикой также имеют больший доступ к качественному образованию, здравоохранению и чистой окружающей среде.

Однако из 178 стран, включенных в Индекс, только пять считаются «свободными», 92 страны отнесены к странам с разной степенью свободы. Между тем, более 80 стран имеют в среднем менее 61,6 балла и в основном причисляются к странам с «несвободной» и «угнетенной» экономикой.

Согласно индексу, странами с наибольшей экономической свободой являются Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия. В тройку худших входят Куба, Венесуэла и Северная Корея.