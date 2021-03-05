Заявлениями о «коридоре» через «историческую территорию Азербайджана» Алиев сознательно подрывает выполнение трехсторонних заявлений - МИД

Так пресс-секретарь МИД Армении Анны Нагдалян ответила на просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите Организации экономического сотрудничества о том, что «новый транспортный коридор пройдет по исторической территории Азербайджана – Зангезур и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью страны – Нахчыванской Автономной Республикой – и Турцией».

Согласно официальному сайту МИД Армении, Анна Нагдалян подчеркнула: «Называя Зангезур «исторической территорией Азербайджана» и ссылаясь на воображаемый «коридор», президент Азербайджана таким провокационным заявлением сознательно подрывает выполнение трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января. Подобная риторика идет вразрез с обязательствами Азербайджана и является открытым вызовом международному праву и никоим образом не способствует установлению региональной стабильности, что представляет собой угрозу для всех государств региона».

На просьбу прокомментировать заявление Алиева о том, что он «решил конфликт и претворил в жизнь резолюции Совета безопасности ООН», пресс-секретарь МИД Армении ответила так: «Утверждения президента Азербайджана о том, что Азербайджан военным путем решил карабахский вопрос, еще раз показывают, кто является инициатором войны и применения силы и кто ведет регион по пути дальнейшей дестабилизации и испытаний. Как всегда, Азербайджан искажает суть положений резолюций СБ ООН, хотя этими же резолюциями выражается поддержка мирному процессу под эгидой Минской группы ОБСЕ, которую возглавляют ее сопредседатели.



Президент Азербайджана своими заявлениями относительно мирного процесса выступает против международного сообщества, и, в первую очередь, позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая однозначно подчеркивает, что конфликт должен иметь всеобъемлющее урегулирование. Для нас очевидно, что попытка подавления права народа Арцаха [Карабаха – ред.] на самоопределение посредством применения силы не может создать основы для урегулирования конфликта. Реализация права народа Арцаха на самоопределение и устранение последствий войны являются ключевыми компонентами для урегулирования конфликта».