В ППА пока не обсуждали последнее предложение Пашиняна, встреча Царукяна с премьер-министром сегодня не планируется

Об этом на сегодняшнем брифинге в Национальном собрании в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявила депутат от ППА Ивета Тоноян.

«У нас не было обсуждения последнего предложения Никола Пашиняна о проведении внеочередных выборов, потому что в этом случае решение должно приниматься исключительно в рамках политсовета партии, то есть это обсуждение новых реалий, изучение и анализ текущей политической ситуации, и соответственно принятие политической позиции. На данный момент мы воздержимся от изложения нашей личной позиции по данному вопросу до того момента, когда политсовет во главе с Гагиком Царукяном обсудит предложение и наша позиция по предложению, политическая позиция будет представлена», - заявила Тоноян.

Напомним, на последнем митинге 1 марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство готово идти на досрочные выборы, если парламентские силы согласятся не выдвигать своих кандидатов на должность премьера в случае его отставки, что автоматически приведет к роспуску парламента и назначению внеочередных выборов.

Накануне премьер-министр встретился с лидером парламентской оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. На заседании не было достигнуто договоренности о проведении внеочередных выборов. Стороны договорились о повторных переговорах после того, как прояснится позиция ППА.

На вопрос Радио Азатутюн, планируется ли сегодня встреча Гагика Царукяна и Никола Пашиняна, Тоноян ответила так: «Поскольку заседания политсовета партии «Процветающая Армения» на сегодня не назначено, и поскольку такая встреча должна состояться после заседания политсовета, логично, что встреча Гагика Царукяна и Никола Пашиняна сегодня не планируется».