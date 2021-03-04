Есть предварительная договоренность с Ираном о возвращении зарегистрированного в Армении самолета из Тегерана в Ереван

В Тегеране были зафиксированы технические дефекты самолета, после проведения оценки соответствующих рисков специалисты должны представить позицию о возможности полета в таком техническом состоянии.

На принятие этого решения потребовалось две недели, но этого срока оказалось недостаточно для того, чтобы выяснить причины, по которым самолет оказался в Иране.

По заверениям персонала авиакомпании «Флай Армения Эйрвейз», на 5 лет арендовавшей самолет «Боинг B737-300», а также авиационных властей Ирана, причина совершения посадки самолета в международном аэропорту Тегерана «Мехрабад» носила технический характер, в частности, возникли проблемы с топливом. Данная аргументация будет опровергнута или подтверждена в результате расследования, проводимого Комитетом гражданской авиации, а до этого авиационный эксперт Навик Хачатрян не считает эту версию вероятной. Расстояние между Киевом и Тегераном по прямой составляет 2346 км, а время полета - 3 часа 25 минут.

«Как будто вы едете из [Еревана] в Севан, но едете через Вайоц Дзор, Ехегнадзор. Что касается проблем с топливом, я проверил через свои болгарские связи, действительно так и было. Утром 20-го числа он приземлился в Варне. Затем они отремонтировали бак и взяли курс из Варны на Шаржу. А из Варны в Шаржу лететь гораздо удобнее и правильнее, если есть техническая проблема, чем лететь в Тегеран», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Хачатрян.

В этом деле вопросов пока больше, чем ответов. До официального сообщения наиболее вероятной циркулирующей версией была тайная продажа самолета Ирану, который пытается обойти американские санкции. США запретили продажу или предоставление Ирану самолетов американского производства и авиационных запчастей.

Кроме того, за два дня до вылета любой самолет получает разрешение в аэропорту страны, где он приземлится, после чего необходимо получить разрешение от тех стран, через воздушное пространство которых самолет будет лететь.

По словам эксперта, получается, что Иран заранее знал об этом и дал разрешение на посадку.

«Американские источники говорят, что самолет был направлен на продажу, это запланировали уже восемь месяцев назад», - сказал Хачатрян.

На вопрос, может ли авиакомпания продать арендованный самолет, Навик Хачатрян ответил: «Нет. В сделке обязательно должен участвовать собственник или же он должен быть осведомлен об этом. Обязательно есть третья сторона».

Еще в 2019 году выход авиакомпании «Флай Армения Эйрвейз» на армянский рынок сопровождался множеством проблем. Компания получила лицензию на эксплуатацию воздушных судов 2 июля 2020 года, через восемь месяцев после подачи заявки. А всего через два месяца после этого Комитет приостановил деятельность компании, поскольку она не соблюдала те условия и требования, на основании которых была выдана лицензия.

В феврале этого года у авиакомпании не было действующего сертификата летной годности. Самолет, находившийся в столице Эстонии Таллине, для обеспечения летной годности нуждался в запланированных работах техобслуживания, которые должны были быть завершены в украинском городе Гостомель. Учитывая это, Авиационный комитет Армении, не противореча международным авиационным стандартам, выдал соответствующее разрешение на разовый рейс Таллинн-Киев со сроком действия с 12-го по 22 февраля 2021 года.

В Авиационном комитете подчеркивают, что авиакомпания, эксплуатирующая самолет, несет ответственность за организацию полета и процесс получения разрешений, а также за наземное обслуживание полета.

Авиакомпания «Флай Армения Эйрвейз» назначила на 2 марта пресс-конференцию, которая была отменена в связи с тем, что экипаж еще не вернулся из Ирана.

«Сейчас Министерство иностранных дел осведомлено, и ведутся работы, чтобы мы могли вернуть самолет в Республику Армения», - сказал Радио Азатутюн пресс-секретарь авиакомпании Арсен Айтаян.

На вопрос, как самолет так сильно отклонился от начального курса, Айтаян ответил: «Поскольку проводится служебное расследование, к сожалению, в данный момент я не могу сообщить подробности, чтобы не мешать расследованию. Но обещаю, что при первой возможности мы проинформируем общественность и СМИ».

Посольство США в Армении также отреагировало на ситуацию, призвав все стороны, причастные к этому вопросу, немедленно уточнить местонахождение и статус самолета. Посольство также напомнило, что структуры, вовлеченные в подобные действия, могут оказаться под санкциями США.

В связи с инцидентом в Следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие.