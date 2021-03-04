Азербайджанцы роют окопы в Воротане

После трехстороннего заявления от 9 ноября о прекращении боевых действий в Карабахе некоторые территории села Воротан Сюникской области перешли Азербайджану, в частности, один частный дом, около 100 садов садоводческой компании и несколько летних домов. По сообщению заместителя мэра Гориса Ирины Йолян, азербайджанская техника работает возле частного дома, перешедшего под их контроль. «О ситуации с нашим частным домом много говорилось. Именно на участке у этого дома начались инженерные работы, в непосредственной близости от села. Они роют траншеи вдоль села», - сказала она.

Дом жителя Воротана Сейрана Оганджаняна после войны стал азербайджанским наблюдательным пунктом. Дом расположен прямо на трассе Горис-Капан.

Глава села Сурен Оганджанян не знает, почему азербайджанцы при активном использовании машин роют траншеи у дороги. У него есть предположение: «Если где-то роют траншеи, значит, готовятся к бою. Или готовятся к самообороне. Или они ждут от нас угрозы, а мы думаем, что опасность может исходить от них. Это мое мнение».

Заместитель мэра Гориса сказала: «Это их территория. Естественно, на нашей территории окопов не роют, но вся проблема в том, что в селе есть беспокойство. И с точки зрения нарушения права жителей на мирную жизнь недопустимо, чтобы они проводили инженерные работы».

«Может, они к чему-то готовятся», - предположила Йолян, добавив, что вчера они сигнализировали об этом и ждут оперативного реагирования со стороны органов обороны и национальной безопасности. «Пока никакой реакции нет, только на уровне разговоров. Другой наш заместитель разговаривал с русскими, они также сказали, что это не в их компетенции», - сказала вице-мэр Гориса.

В пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Радио Азатутюн сообщили, что поводов для беспокойства нет, ситуация контролируется пограничными войсками. «Азербайджанская сторона на своих позициях проводит работы по обеспечению безопасности», - заявили в ведомстве.

В Воротане постоянно дежурят до 30 азербайджанцев. С армянской стороны - пограничная служба, регулярной армии нет, сказал глава общины Воротан Сурен Оганджанян. Только он не знает, являются ли азербайджанцы пограничниками или нет, если да, то что они будут делать с окопами? «По закону, они тоже должны быть пограничниками, регулярная армия стоять не должна», - сказал Оганджанян.

В СНБ не комментируют, имеют ли азербайджанские пограничники право рыть траншеи.

Сегодня азербайджанцы не только рыли траншеи, но и привезли сети. «Наверное, построят забор», - предположил глава общины.

Ставший приграничным Воротан насчитывает 300 жителей. После перекраивания границ Сюника жители Воротана лишились основных источников дохода - садов и пастбищ. Они с нетерпением ждут обещанных правительством социальных программ и следят за строительными работами азербайджанцев.