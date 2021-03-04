Роберт Кочарян поддерживает кандидата в премьер-министры от «Движения за спасение отечества» Вазгена Манукяна

На состоявшейся в Ереване пресс-конференции для российских СМИ Роберт Кочарян заявил, что не планирует возглавлять какую-либо партию, хотя и не исключает подобной возможности. Однако экс-президент выразил свою безоговорочную поддержку оппозиционному движению, которому, по его мнению, удалось консолидировать заметную часть общества.

«Я поддерживаю формат, который создало оппозиционное движение, и не считаю, что его надо пересматривать. Вазген Манукян - человек достойный, и он готов взять на себя миссию на год, если все пойдет по плану оппозиции и он возглавит временное правительство. И это тяжелейшая ноша в данной ситуации», - заявил Кочарян.

Оппозиция, включая второго и третьего президентов, считает Вазгена Манукяна опытным политиком, способным вывести страну из послевоенного хаоса. Как отмечает оппозиция, в первые годы независимости Армении он занимал ряд руководящих должностей, был первым премьер-министром, министром обороны, а также играл ключевую роль в парламенте, возглавляя одну из оппозиционных фракций, поэтому у него есть все необходимые качества для того, чтобы руководить оппозиционным движением и стать временным главой правительства. Однако у действующих властей иное мнение: судьбу руководителя страны может решать только народ путем выборов.

Второй президент Армении выразил уверенность, что в случае проведения внеочередных выборов он примет участие в этих выборах и победит.

«Если будут внеочередные выборы, буду участвовать. Я думаю, у меня есть достаточно опыта. Уверен ли я в своей победе? По крайней мере, в выборах еще не проигрывал», - сказал Кочарян.

По словам Кочаряна, для внеочередных выборов существует только один легальный механизм: премьер-министр Никол Пашинян должен уйти в отставку, затем его фракция должна два раза не выбрать нового премьера, после чего запускается процесс внеочередных выборов. Второй президент заявляет, что не намерен создавать собственную политическую партию и поддерживает уже созданный оппозиционный формат, понимая, что именно этот формат будет его политической платформой для участия в выборах.

Интересно, что вопрос участия Роберта Кочаряна в досрочных выборах в Армении затронул и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналиста о том, обсуждал ли Кочарян вопрос своего участия в выборах с Владимиром Путиным, Песков сказал, что Кочарян не согласовывал этот вопрос с Путиным.

«Участникам политического процесса в Армении нет необходимости согласовывать свои решения с президентом России. Это совершенно абсурдная постановка вопроса», - заявил журналисту пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков добавил, что Кочарян - «большой друг России и убежденный сторонник пользы для Армении и дальше развивать и углублять взаимодействие с РФ».

Сегодня на пресс-конференции для российских СМИ Роберт Кочарян также говорил о Карабахской войне и изучении обстоятельств поражения. Экс-президент заявил, что обстоятельства исхода боевых действий в Карабахе должно устанавливать следствие. «У меня очень серьезные сомнения. Какая за этим мотивация, должны расследовать следственные органы. У нас есть обоснованные предположения, что здесь что-то произошло не так», - заявил Кочарян, добавив, что многими военными экспертами армянская армия в последние годы считалась одной из лучших на Южном Кавказе.