Вазген Манукян назвал возбужденное против него уголовное дело «политическим преследованием»

Напомним, что на митинге на площади Свободы в Ереване 20 февраля Вазген Манукян заявил, что нужно быть готовыми к «взятию власти путем молниеносного восстания». «В любой момент, будь это сегодня, через неделю или 10 дней, нужно быть готовыми взять власть путем молниеносного восстания», - заявил тогда Вазген Манукян.

По данным заявлениям Манукяна в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело, по которому лидер оппозиционного движения проходит в качестве обвиняемого.

Сегодня Следственный комитет вызвал Манукяна на допрос, предъявив ему обвинение по статье 301 УК («Публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя»). В качестве меры пресечения в отношении Манукяна избрана подписка о невыезде.

Вазген Манукян заявил сегодня, что не принимает обвинения. «Я не принимаю его. Я сказал то, что сказал, пусть они решают, что это значит. Если меня арестуют, есть тысячи людей, которые продолжат эту борьбу. Эта борьба не является моей прихотью, это действительно единственный путь народного спасения народа – избавиться от этого премьер-министра, построить новое демократическое национальное государство. Это желание народа, и народ исполнит свое желание, независимо от того, заключат меня под стражу или нет», - Вазген Манукян заявил журналистам у входа в Следственный комитет, отметив, что обеспокоенности по этому поводу у него нет.

Он подчеркнул, что это против Пашиняна должно быть возбуждено уголовное дело. «В нашей стране, по крайней мере, последние два с половиной года постоянно нарушается Конституция, нарушаются основные законы, причем руководителем страны. Последнее, что является для меня вопиющим, это то, что после позорного поражения в войне он [Никол Пашинян] продолжает отдавать земли Сюника в невоенных условиях. Это величайшее преступление и нарушение Конституции. Против него должны быть возбуждены уголовные дела и его нужно подвергнуть уголовному преследованию», - заявил Вазген Манукян.