Пашинян добавил, что если парламентская оппозиция примет его предложение, сроки будут согласованы․ «Правительство и, конечно, также политические силы должны быть гарантом того, что эти выборы пройдут в свободных, справедливых, законных условиях. И я уже отправил приглашение в первую очередь руководителям парламентской оппозиции. Я планирую в ближайшие дни встретиться с ними и надеюсь, что эта договоренность будет достигнута», - сказал премьер.

Бабаджанян также попытался выяснить, когда ожидаются конституционные изменения и какие шаги предпринимает власть в направлении смены модели правления с парламентской на полупрезидентскую, на что намекнул Пашинян во время митинга 1 марта. Будет ли это сделано до или после внеочередных выборов?

«Если публичные дискуссии приведут к выводу, что полупрезидентская система правления все же более эффективна․․․ Я имею в виду, что поле для дискуссий должно быть открытым», - ответил Пашинян.

Арман Бабаджанян сегодня был единственным депутатом, которому Пашинян счел нужным ответить. В течение всего правительственного часа на все вопросы, заданные как депутатами правящей фракции, так и оппозиционной фракции «Просвещенная Армения», вместо Пашиняна с трибуны отвечал вице-премьер Тигран Авинян.

С самого начала руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян потребовал от Пашиняна доказательств того, что, как утверждает премьер-министр, начальник Генштаба Оник Гаспарян потребовал отставки премьер-министра по указанию Сержа Саргсяна. Вице-премьер Тигран Авинян, который подошел к трибуне вместо Пашиняна, всего лишь сказал, что если будет необходимость, они этот вопрос пояснят.

«Он сделал публичное заявление. Подобное заявление можно сделать о руководителе любого ведомства. Завтра можете сказать, что Арарат Мирзоян что-то сделал по приказу Сержа Саргсяна, могут сказать, что Тигран Авинян уже подчиняется Сержу Саргсяну․․․ Заявление было сделано публично. Вы говорите, если будет необходимость. Необходимость есть! Эта необходимость основана на ожидании общественности, что, если вы что-то сказали, то должны доказать сказанное», - сказал Марукян.

«Если будет необходимо в будущем это сделать, премьер-министр снова это сделает», - ответил Авинян.

Тем не менее, оппозиционная фракция «Просвещенная Армения» не отступила от этой темы. Ани Самсонян акцентировала внимание на тексте заявления Генштаба, в котором говорится, что «власти больше не в состоянии принимать адекватные решения для армянского народа в этой кризисной ситуации».

«Теперь я хочу понять, - сказала Самсонян, - как премьер-министр Армении, руководитель действующего правительства, верховный главнокомандующий во время войны, как приятно Вашему слуху, сколько неадекватных решений Вы приняли, сколько раз пересекли границу, где пересекли эту границу, что Генеральный штаб и 40 генералов армии решили, что Вы не способны руководить в качестве премьер-министра и другого выхода нет, вы должны уйти в отставку?»

Никол Пашинян остался сидеть на своем месте, к трибуне вновь подошел Тигран Авинян. Самсонян намекнула, не означает ли такое поведение, что Авинян стремится стать премьер-министром. Вице-премьер сказал, что правительство решает, кто на какой вопрос ответит. Затем он добавил, что заявление Генштаба проблематично, аполитичная структура не имела права делать политическое заявление․ «Потому что в противном случае это подрывает основы нашей государственности», - подчеркнул он.

«За какую ошибку вы извинились во время митинга 1 марта?» - спросила премьер-министра Србуи Григорян («Просвещенная Армения»). Она напомнила Пашиняну о его выступлении на площади, где премьер-министр извинился за ошибки, допущенные им за 2 года и 10 месяцев пребывания в должности. «Потеря части Родины, тысячи жертв, бесчисленные проблемы в Сюнике - это не тема для извинения», - сказала она.

На вопрос об «извинении» Пашиняна вновь ответил Авинян. «Если возникнет необходимость в дополнительных комментариях, думаю, в будущем премьер-министр обратится к этим вопросам», - сказал он.

Вообще, ответы правительства были лаконичными. Геворк Горгисян из «Просвещенной Армении» решил воспользоваться возможностью короткого и конкретного вопроса и ответа․ «Господин Пашинян, как Вы?» - спросил он.

Ведущий заседание вице-спикер Ален Симонян сказал: «Предлагаю вам направить этот вопрос письменно, господин Горгисян».

Сегодня правительству потребовалось всего полтора часа, чтобы ответить примерно на 30 вопросов парламентариев.