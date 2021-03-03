Последствия войны разрушили надежды на реформы в Армении - Freedom House

Последствия войны разрушили надежды на реформы в Армении, которая вступила в конфликт с азербайджанским режимом в Нагорном Карабахе.

Применение военной силы диктаторскими государствами, что является одним из симптомов глобального коллапса демократических норм, было зафиксировано также в Нагорном Карабахе в прошлом году, отмечает авторитетная правозащитная организация Freedom House в своем ежегодном докладе о развитии демократии и свободы в мире.

В прошлом году Freedom House зафиксировала в Армении значительный прогресс в плане демократии. В этом году организация пытается показать, как война угрожает демократии, приводя в качестве примера Армению, описывая негативные последствия войны, развязанной режимом Алиева, на демократические процессы в Армении.

Freedom House подчеркивает, что распространение авторитарного правления в мире в целом оказало ощутимое влияние на жизнь и безопасность человека, в том числе участившиеся случаи решения политических споров военным путем.

Правозащитная организация напоминает, что в прошлом году лидер Азербайджана при поддержке своего диктаторского соседа Турции развязал войну в Нагорном Карабахе, дестабилизировав регион. Авторы отчета отмечают, что в вопросе прекращении войны не было значимого международного участия. «Война прекратилась тогда, когда Москва навязала план миротворчества обеим сторонам, зафиксировав территориальные завоевания Азербайджана, но оставив многие другие вопросы без ответа», - отмечает правозащитная организация.

«Помимо укрепления власти президента Ильхама Алиева, конфликт грозит дестабилизировать власть в Армении, ставя под угрозу достижения в сфере демократии, достигнутые с 2018 года», в результате которых, как напоминает правозащитная организация, в Армении к власти пришло правительство, более ориентированное на реформы.

«Однако капитуляция премьер-министра Никола Пашиняна в войне вызвала бурную реакцию среди его оппонентов, которые в ноябре штурмовали здание парламента и напали на спикера парламента», - говорится в докладе.

«Такие беспорядки ставят под угрозу с трудом достигнутый в стране прогресс и могут спровоцировать цепь событий, которая сблизит Армению с соседями, имеющими диктаторским тенденции», - убеждены специалисты правозащитной организации.

В рейтинговой таблице доклада «Свобода в мире-2021» Армения по-прежнему причислена к частично свободным странам, набрав 55 баллов из 100 возможных. По этим показателям в регионе Армения превосходит несвободный Азербайджан, однако уступает другой соседней стране – также частично свободной Грузии.

Кстати, в отличие от Азербайджана, который набрал всего 10 баллов в процессе измерения политических прав и гражданских свобод, Нагорный Карабах был оценен организацией как частично свободный, набрав 35 баллов.

Обращаясь к уровню свобод в мире, Freedom House подчеркивает, что с 2006 года число несвободных стран находится на самом высоком уровне, при этом регресс зафиксировали более 70 стран по всему миру, что составляет около 75% населения планеты.