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Армения

Парламент Армении осудил политику Азербайджана по препятствованию возвращению пленных

Национальное собрание Армении сегодня единогласно, 120 голосами «за», приняло проект заявления парламента об осуждении политики Азербайджана по препятствованию и неуместному затягиванию процесса возвращения военнопленных и плененных гражданских лиц, в том числе женщин.

Авторы проекта – независимые депутаты Тагуи Товмасян, Анна Григорян и Вардан Атабекян.

Национальное собрание, в частности, отметило, что с момента окончания 44-дневной агрессии против Карабаха, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года при непосредственной поддержке Турции и при участии террористических группировок, прошло около трех месяцев. Однако в Азербайджане в плену находятся и военные, и гражданские лица, в том числе женщины, немедленное возвращение которых после окончания боевых действий и в соответствии с международным гуманитарным правом является императивным требованием, говорится в заявлении.

Тем не менее, согласно заявлению, Азербайджан, грубо нарушая перед всем международным сообществом свои обязательства по международному гуманитарному праву, а также в нарушение промежуточных мер Европейского суда по правам человека, скрывает истинное число армянских военнопленных и задержанных лиц, находящихся под его юрисдикцией, и недопустимо затягивает гуманитарный процесс по немедленному возвращению указанных лиц, в том числе женщин, фактически превратив их в заложников, лишенных каких-либо эффективных средств судебной защиты.

Депутаты подчеркивают, что отрицание факта наличия пленных или сокрытие информации о судьбе или местонахождении без вести пропавших лиц считается международным преступлением.

«В пункте 8 заявления премьер-министра Республики Армения, президента Азербайджанской Республики и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года говорится, что «осуществляется обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших». Армянские стороны полностью выполнили взятые на себя по международному гуманитарному праву обязательства. Между тем, Азербайджан последовательно отказывается возвращать незаконно удерживаемых у него военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Более того, начав процесс незаконного уголовного преследования, Азербайджан, тем самым, пытается лишить армянских военнопленных и находящихся под его контролем гражданских лиц статуса, определенного Женевскими конвенциями, не предоставляя им прав, привилегий и других гарантий, предусмотренных указанными Конвенциями», - говорится в заявлении.

Национальное собрание Армении осуждает воспрепятствование возвращению военнопленных, заложников и других удерживаемых и находящихся под контролем Азербайджана лиц в условиях распространенной в этой стране к армянам ненависти и организованной вражды и заявляет, что «это абсолютно недопустимое поведение по невозвращению пленных нарушает принципы краеугольного камня международного гуманитарного права, грубо нарушает международные обязательства, взятые на себя Азербайджаном, подрывая саму суть современных международных отношений и ставя под угрозу отношение к международным и региональным системам защиты прав человека».

На основании вышеизложенного Национальное собрание Армении призывает все международные структуры, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, все международное сообщество, а также международные и региональные правозащитные организации строго осудить вышеупомянутое поведение Азербайджана.

Отметим, что у армянской стороны есть неопровержимые доказательства того, что в Азербайджане находятся около 200 армянских пленных. Азербайджан подтвердил факт пленения 70 человек, причем, утверждая, что 54 из них, которые являются резервистами, плененными в районе Хцаберда, не военнопленные, а «террористы и диверсанты».

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