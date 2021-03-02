Наира Зограбян заявляет, что в ППА отвергают предложение Пашиняна о проведении досрочных выборов

Сегодня в ходе брифинга с журналистами в Национальном собрании депутат от ППА Наира Зограбян заявила, что выходом из ситуации являются внеочередные выборы, но эти выборы не должны проводиться «лицом, тотально использующим административный ресурс».

Наира Зограбян охарактеризовала вчерашний митинг Пашиняна не как очередной вызов, а как очередное поражение власти.

«Человек, который в 2018 году выводил на улицы сотни тысяч человек, с потугами смог собрать 22-23 тысячи человек, в том числе привел людей из психиатрических лечебниц, больниц, школ. Как он организовал митинг, используя административный ресурс, так и, используя административный ресурс, запугивая людей, давая взятки, он приведет их на избирательные участки. Пашинян больше не может быть организатором свободных и справедливых выборов или референдумов. Уверяю вас, Никол Пашинян не будет проводить каких-либо выборов в Армении», - заявила Наира Зограбян.

Несмотря на заявления Зограбян, вице-спикер парламента, представитель провластной фракции «Мой шаг» Ален Симонян заявил сегодня журналистам, что есть договоренность с ППА и другой оппозиционной фракцией, «Просвещенная Армения», о начале обсуждения вопроса проведения досрочных выборов. Как отметил Симонян, он сомневается, что Зограбян может выступать от лица ППА.

Вчера в ходе митинга на площади Республики в Ереване премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в случае согласия парламентских сил правительство готово пойти на внеочередные выборы в Национальное собрание. Такое согласие будет означать, что оппозиционные фракции не выдвинут своего кандидата в премьеры, если Пашинян подаст в отставку. В таком случае парламент будет распущен силой закона и будут назначены досрочные выборы, а до завершения выборов и избрания нового премьера Пашинян останется исполняющим обязанности премьер-министра.

Отметим, что внепарламентские политические партии также в большинстве своем отвергли идею проведения досрочных выборов, настаивая на том, что Пашинян должен уйти в отставку, а до проведения новых выборов должно быть сформировано временное правительство, которое и организует эти выборы через определенное время.

Так, оппозиционное «Движение за спасение отечества», которое объединяет более полутора десятка партий, выдвинула своего кандидата – бывшего премьер-министра и министра обороны Армении Вазгена Манукяна – в качестве такого «переходного» премьера.