Премьер-министр не имеет права увольнять армейское командование - Сейран Оганян

Параллельно с митингом оппозиции на Площади Республики проходил митинг, созванный премьером-министром Николом Пашиняном.

На митинге на проспекте Баграмяна представители «Движения за спасение отечества» в своих выступлениях заявляли, что для участия в митинге, созванном премьер-министром, был использован административный ресурс. Представители движения отметили также, что если будут назначены досрочные выборы, то в этом случае также будет задействован административный ресурс, намекая на то, что честных выборов при Пашиняне не будет.

В ходе митинга оппозиционеры обратились к заявлению Генштаба Вооруженных сил. Напомним, в конце прошлой недели Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра и правительства, а премьер-министр Пашинян назвал этот шаг «попыткой военного переворота».

На митинге оппозиции выступили бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший начальник Генштаба ВС Юрий Хачатуров. Они также подчеркнули важность поддержать армию.

«В этом митинге участвуем мы, трое бывших начальников Генштаба - я, генерал-полковник Юрий Хачатуров и генерал-полковник Мовсес Акопян. Для нас большая честь быть с народом, наш верховный главнокомандующий – это вы. Эти действия армянской армии, которые они называют переворотом, об этом говорят только два человека, сотрудничающие друг с другом, один - Эрдоган, другой - Никол Пашинян. Оба заявили, что это попытка государственного переворота. Это не попытка государственного переворота. Армия - гарант нашей безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ. Разве армия, как легитимная структура, должна стоять и смотреть, как наша земля по частям сдается азербайджанцам? Нет, армия поступила правильно», - сказал бывший министр обороны.

Оганян добавил, что премьер-министр не имеет права ни увольнять, ни преследовать командование армии. «Правда, говорят, что армия должна проявлять политический нейтралитет, они проявили политический нейтралитет, они не вмешиваются в эти митинги, но они выражают свое мнение, как граждане Республики Армения, они имеют право выражать это мнение», - заявил Сейран Оганян.

Координатор движения Ишхан Сагателян заявил, что проспект Баграмяна становится для оппозиции «окопами» в борьбе за отставку Пашиняна, призвав граждан продолжать круглосуточные акции протеста. Он заявил, что следующий митинг состоится в среду в 16:00, когда Пашинян по закону должен прийти в расположенный на проспекте Баграмяна парламент для участия в правительственном часе.