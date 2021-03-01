Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Армен Саркисян и Никол Пашинян встречались сегодня

(Архивная фотография)

Сегодня состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщили в канцелярии президента, поскольку Армен Саркисяна болен, премьер-министр навестил его.

«Естественно, президент и премьер коснулись внутриполитической ситуации в стране. Другая распространяемая информация является абсолютной ложью и попыткой обострить и без того напряженную ситуацию», - говорится в заявлении канцелярии президента.

Офис президента еще раз призвал «воздерживаться от распространения провокационной и лживой информации», в то же время вновь подчеркнув, что «президент Республики руководствуется исключительно Конституцией в общегосударственных и национальных интересах и действует в рамках своих конституционных полномочий».

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG