Армен Саркисян и Никол Пашинян встречались сегодня

Как сообщили в канцелярии президента, поскольку Армен Саркисяна болен, премьер-министр навестил его.

«Естественно, президент и премьер коснулись внутриполитической ситуации в стране. Другая распространяемая информация является абсолютной ложью и попыткой обострить и без того напряженную ситуацию», - говорится в заявлении канцелярии президента.

Офис президента еще раз призвал «воздерживаться от распространения провокационной и лживой информации», в то же время вновь подчеркнув, что «президент Республики руководствуется исключительно Конституцией в общегосударственных и национальных интересах и действует в рамках своих конституционных полномочий».