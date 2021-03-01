Префектура центра Еревана отрицает принуждение своих сотрудников к участию в проправительственном митинге

Они в здании провели кампанию по оповещению акции оппозиции, запланированной сегодня вечером.

Административный район Еревана Кентрон по этому поводу выступил с заявлением:

«Сегодня группа граждан ворвалась в аппарат главы административного района Кентрон (префектура), утверждая, что в здании, якобы, «незаконно принуждают к участию в митинге, запланированном на площади Республики». При этом, ворвавшиеся в районную администрацию граждане препятствовали нормальной работе аппарата административного района».

Согласно заявлению, утверждение оппозиционеров не соответствует действительности. «Никто не может заставить общественных служащих, в том числе сотрудников префектуры, участвовать в том или ином собрании. В то же время, общественные служащие могут свободно осуществлять свое право на собрание, закрепленное Конституцией и законодательством Республики Армения, в нерабочее время», - говорится на странице административного района Кентрон в Facebook.

Напомним, сегодня, 1 марта, власти и оппозиция запланировали митинги и шествия.