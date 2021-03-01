Пашинян провел заседание Совбеза, глава Генштаба на нем не присутствовал

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, участники заседания обсудили вопросы, касающиеся повестки внутренней и внешней безопасности Армении, вызовы, стоящие перед государством, и пути их преодоления.

На фотографии, опубликованной пресс-службой правительства, не видно начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который также является членом Совбеза, что может свидетельствовать о том, что он на нем не присутствовал.

В своем заявлении Совет безопасности Армении «строго осудил все попытки вовлечь Вооруженные силы в политический процесс и призвал президента Армена Саркисяна удовлетворить ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ».

Напомним, политический кризис в Армении усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, заявив, что политическое руководство «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации».

Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.

После заявления Генштаба ВС премьер-министр Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армении Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление обратно в канцелярию премьера. После этого Пашинян повторно представил проект указа об освобождении Оника Гаспаряна с должности.

Между тем, оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, установив палатки возле здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване.

Как оппозиционное «Движение за спасение отечества», так и сторонники Пашиняна сегодня планируют собраться на митинги в разных частях центра Еревана.