COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 3 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 117 и сейчас составляет 163 511.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3195.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 817 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4693, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 733 639 (4372 за сутки).