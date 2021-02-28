Новое заседание вице-премьеров Армении, Азербайджана и России пройдет 1 марта

«Стороны договорились провести следующее заседание рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года», - сказал он.

Согласно сообщению, в ходе прошедшей встречи стороны обсудили реализацию договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в сфере транспортных и экономических связей.

«В ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года, - указал он. - Стороны рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля».

По словам вице-премьера, в ходе заседания компетентным органам сторон было рекомендовано провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок.

Как отметил Оверчук, рабочая группа приняла решение доработать проект доклада, предусмотренного заявлением лидеров от 11 января 2021 года, о перечне и графике реализации мероприятий по восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок.