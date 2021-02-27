Глава МИД Армении: Право народа Карабаха на самоопределение не может быть подавлено с помощью силы

Об этом в интервью российскому информационному агентству «РИА Новости» заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

«Это право не может быть подавлено или заморожено с помощью силы», - в частности, подчеркнул министр в ходе интервью, текст которого также опубликовал официальный сайт МИД Армении.

На вопрос о том, возможна ли его встреча с главой МИД Азербайджана и ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран, Ара Айвазян ответил так: «Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако, любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь, речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки, и, что не менее важно, она должна проходить при наличии договороспособности у другой стороны».

Какие работы ведутся с российскими миротворцами, Международным комитетом Красного креста и властями Азербайджана по поиску без вести пропавших и передачи тел погибших? Когда, по Вашим прогнозам, может завершиться процесс обмена военнопленными, есть ли точные данные о количестве пленных с двух сторон?

Айвазян также коснулся вопрос возвращения пленных, отметив, что обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами предусмотрен трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г.

«В этом направлении на национальном уровне ведется скоординированная межведомственная работа. Армения выполнила свои обязательства по передаче военнопленных по принципу “всех на всех”. В противопоставление этому Азербайджан создает искусственные и необоснованные препятствия для незамедлительного возвращения армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц. Азербайджанская сторона манипулирует списком армянских пленных и отказывается признавать факт удержания в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц. Более того, официальный Баку против некоторых военнопленных фабрикует уголовные дела по вымышленным обвинениям.

Подобное поведение Азербайджана не только противоречит нормам международного гуманитарного права, но также является непосредственным нарушением положения трехстороннего заявления, тем самым ставя под вопрос реализацию ее положений в целом.

Скорейшее и безопасное возвращение всех военнопленных является приоритетом. В данном вопросе мы высоко ценим усилия Российской Федерации как ответственного и беспристрастного посредника в вопросе полноценного выполнения договоренности о возвращении военнопленных. Благодаря совместным усилиям стало возможным возвращение на родину части армянских пленных. Дальнейшее затягивание решения данного гуманитарного вопроса, конечно, не только усугубляет боль армянского общества, но представляет собой прямой вызов как Российской Федерации, в качестве гаранта выполнения трехстороннего заявления от 9-го ноября, так и международному сообществу в целом», - заявил глава внешнеполитического ведомства Армении.