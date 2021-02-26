Заседание Совета НС снова не состоялось

Созванное сегодня заседание Совета Национального собрания не состоялось, так как председатель НС Арарат Мирзоян и другие члены Совета - депутаты правящей фракции не явились на заседание, назначенное на 11 часов утра.

Вместо 33 подписей, необходимых для созыва внеочередного заседания, оппозиция собрала 35. Однако для проведения внеочередного заседания необходимо, чтобы Совет Национального собрания утвердил повестку дня. Регламент позволяет обойти заседание Совета, но в этом случае вопрос становится преждевременным.

Оппозиция, еще не получившая из аппарата премьер-министра приглашения принять участие в политических консультациях, заявляет, что власти ведут процесс в тупик.

Лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сказал, что они никогда не были против досрочных выборов и сейчас не против․ «В связи с выборами я сказал, давайте распустим парламент и проведем выборы. Я продолжаю придерживаться своей точки зрения. Мы и завтра можем распустить парламент», - отметил Марукян.

На вопрос Радио Азатутюн, согласны ли они на выборы, организованные действующей властью, Марукян ответил: «Мы предлагали избрать временного премьер-министра, и у нас был кандидат в премьер-министры. Но если сейчас, в этой ситуации, этого не делается и парламент распускается, и организатор - Никол Пашинян, то пусть организует Никол Пашинян. Я в этом не вижу ничего такого. Для нас это не проблема. Потому что страна находится в таком состоянии, что я не буду смотреть, кто организует выборы. Нужно выйти из этой ситуации».

Секретарь оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян также сказал, что приглашения на консультации из аппарата премьер-министра не поступало. Партия, которая является частью «Движения за спасение отечества», требующего отставки премьер-министра, заявляет, что поскольку заявления властей противоречивы, у них нет желания проводить с ними дискуссии.