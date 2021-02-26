Вазген Манукян: «Эта власть уже обречена»

Заявив, что «эта власть уже обречена», кандидат в премьер-министры от движения Вазген Манукян заявил о лишении премьер-министра его «опор». После митинга было запланировано шествие к резиденции президента.

Напомним, что накануне после митинга, начавшегося на площади Свободы, протестующие провели шествие к зданию Национального собрания, затем перекрыли проспект Баграмяна, установив палатки и переночевав там.

Представитель движения, бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян сегодня на брифинге с журналистами перед началом митинга сделал примечательное заявление, отметив, что в случае его прихода к власти он сможет решить вопрос с армянскими пленными в Азербайджане в течение нескольких дней.

«Официально обещаю вам, что в случае моего прихода к власти вопрос возвращения пленных будет делом нескольких дней. Нынешняя власть – проигравшая власть, она не может предъявлять свои требования нашему противнику, Азербайджану, она не имеет морального права выдвигать эти требования», - заявил Артур Ванецян.

«Вообще личные связи играют очень важную роль, например, в Российской Федерации и в других странах», - добавил он.